El Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid acapara gran parte de los f ocos deportivos de este fin de semana en España... y del mundo . Todos los apasionados del motor están deseosos de disfrutar de esta gran oportunidad que, además, se puede ver en directo y en abierto por Mediaset. Este sábado, en la antesala de la gran carrera, Mati Prats le ha dedicado su editorial de ElDesmarque a este hecho histórico para el deporte en nuestro país ¡desde el propio circuito.

¿Qué ha dicho Mati Prats?

Tal y como se puede ver en el vídeo superior, el periodista se muestra muy ilusionado por ser participe de poder llevar toda la información del 'Madring' a las casa de todos los españoles: "Es un sueño, pero es real. 45 años después, Madrid vuelve a acoger un gran premio de Fórmula 1. ¡Qué ganas teníamos! Una ciudad entera volcada con el deporte. Un circuito nuevo por donde van a pasar más de 300.000 personas, con toda la emoción y el espectáculo del mundo del motor, con una curva que promete ser legendaria. Esto es Madrid, señoras y señores, y aquí estamos para contarlo".

"Y aquí quiere venir todo el mundo. Mañana estará el Rey de España junto a las autoridades, los deportistas, los famosos. En fin, que todo el mundo quiere estar aquí en Madrid. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Nadie se creía esto. Hace apenas dos meses se decía, no van a llegar ni de broma, falta medio circuito, esto son todo obras. Y es un sueño que ya es real. Y les digo una cosa, muy pronto, Madrid se va a convertir en el mejor gran premio de la temporada", añadió Mati Prats.

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