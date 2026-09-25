ElDesmarque Quarterback analiza la Jornada 2 de la NFL: Power Ranking y La Escalada de Ponseti

La continuidad de la temporada 26-27 de la NFL tras las dos primeras jornadas deja un rastro analítico que recogen cada semana Iker Sagasti y José Antonio Ponseti en ElDesmarque Quarterback. Las jugadas más destacadas de la semana y el manejo del hype para llegar al espectador más enchufado y al descubridor del fútbol americano es la base para convertir el programa en una puerta de entrada repleta de conocimiento.
Con ese punto de partida el mayor impacto de ElDesmarque Quarterback pasa por saber quiénes son los equipos más en forma actualmente en la National Football League. Un top 5 muy interesante que guarda el valor de los equipos más dominadores, algunos de ellos en las pantallas de Mediaset Infinity y Cuatro de cara al fin de semana en los partidos en abierto de esta casa.
En ese power ranking sorprenden en el quinto puesto los Cincinnati Bengals de Joe Burrow, no solo por tener una de las mejores parejas de receptores de la NFL, sino por la gran defensa que están demostrando de inicio. Además son un equipo a seguir porque estarán en el NFL Madrid Game de noviembre en el Santiago Bernabéu. En el cuarto puesto aparecen los actuales campeones de la Super Bowl, Seattle Seahawks, cada vez más enchufados con una explosión reciente de uno de los receptores estrella: Smith-Njigba.
En el tercer puesto aparece con su brillo característico Patrick Mahomes junto a Kenneth Walker III, Travis Kelce y Taylor Swift si hace falta, porque de momento la cantante ha estado en los dos primeros partidos de los Chiefs. Dos victorias, mucha contundencia en ataque y jugadas increíbles del quarterback. Tras ellos aparecen los San Francisco 49ers con la medalla de plata del power ranking, porque Purdy está de dulce y mientras McCaffrey y Kittle sigan produciendo, la maquinaria va a funcionar.
La primera posición no tiene sorpresa, los Buffalo Bills son a día de hoy el equipo más completo en la NFL por lo que se puede deducir solo de dos jornadas. Una apisonadora en manos de Josh Allen con nueve touchdowns e las espaldas en solo dos partidos.
Una de las grandes novedades de la temporada es La Escalada de Ponseti, una búsqueda del mejor jugador de la competición que en las primeras semanas se va a convertir en una montaña rusa repleta de nombres. Josh 'Superman' Allen mantiene el primer puesto así como lo hace su equipo en el Power Ranking, pero está escoltado por otros dos quarterbacks de lujo con Patrick Mahomes y Joe Burrow, aunque la lista completa deja los 15 nombres más sonados del inicio de temporada en la NFL.
El primer partido de la noche NFL en Mediaset es el San Francisco 49ers - Arizona Cardinals de la tercera semana, planteado para el domingo 27 de septiembre a las 22:05h. en Mediaset Infinity. Como siempre el equipo liderado por Iker Sagasti y José Antonio Ponseti comenzarán la retransmisión 15 minutos antes por la previa, al igual que sucede en el segundo partido.
De hecho el gran choque de la noche pasa por aguantar hasta la madrugada del domingo 27 al lunes 28 de septiembre para disfrutar del Denver Broncos - Los Ángeles Rams, dos de los favoritos al anillo. El choque arranca a las 02:20h. en Cuatro, y también tiene una previa los quince minutos anteriores.