ElDesmarque Quarterback analiza la Jornada 2 de la NFL: Power Ranking y La Escalada de Ponseti

EL DESMARQUE QUARTERBACK 25 septiembre 2026

El análisis exhaustivo de la segunda jornada de la mano de José Antonio Ponseti e Iker Sagasti

La continuidad de la temporada 26-27 de la NFL tras las dos primeras jornadas deja un rastro analítico que recogen cada semana Iker Sagasti y José Antonio Ponseti en ElDesmarque Quarterback. Las jugadas más destacadas de la semana y el manejo del hype para llegar al espectador más enchufado y al descubridor del fútbol americano es la base para convertir el programa en una puerta de entrada repleta de conocimiento. Con ese punto de partida el mayor impacto de ElDesmarque Quarterback pasa por saber quiénes son los equipos más en forma actualmente en la National Football League. Un top 5 muy interesante que guarda el valor de los equipos más dominadores, algunos de ellos en las pantallas de Mediaset Infinity y Cuatro de cara al fin de semana en los partidos en abierto de esta casa.

Iker Sagasti y José Antonio Ponseti analizan la actualidad de la NFL en ElDesmarque Quarterback

El Power Ranking en busca del mejor equipo NFL En ese power ranking sorprenden en el quinto puesto los Cincinnati Bengals de Joe Burrow, no solo por tener una de las mejores parejas de receptores de la NFL, sino por la gran defensa que están demostrando de inicio. Además son un equipo a seguir porque estarán en el NFL Madrid Game de noviembre en el Santiago Bernabéu. En el cuarto puesto aparecen los actuales campeones de la Super Bowl, Seattle Seahawks, cada vez más enchufados con una explosión reciente de uno de los receptores estrella: Smith-Njigba. En el tercer puesto aparece con su brillo característico Patrick Mahomes junto a Kenneth Walker III, Travis Kelce y Taylor Swift si hace falta, porque de momento la cantante ha estado en los dos primeros partidos de los Chiefs. Dos victorias, mucha contundencia en ataque y jugadas increíbles del quarterback. Tras ellos aparecen los San Francisco 49ers con la medalla de plata del power ranking, porque Purdy está de dulce y mientras McCaffrey y Kittle sigan produciendo, la maquinaria va a funcionar.