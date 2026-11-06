Sagasti y Ponseti repasan lo mejor de la semana y ya esperan el NFL Madrid Game: "Nos lo vamos a pasar muy bien"

ElDesmarque Quarterback vuelve a poner el foco en la actualidad de la NFL después de una intensa octava jornada y con una cita muy especial en el horizonte: el NFL Madrid Game , que enfrentará este domingo 8 de noviembre a Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons en el Santiago Bernabéu a partir de las 15:30 horas . Iker Sagasti y José Antonio Ponseti han repasado las mejores actuaciones del fin de semana, actualizaron sus clasificaciones y analizaron a las estrellas que protagonizarán el encuentro en la capital. Joe Burrow llega como uno de los grandes nombres propios tras una exhibición de seis touchdowns, mientras Detroit Lions también reclama su sitio entre los aspirantes al título.

El mejor jugador de la jornada fue Joe Burrow . El quarterback de Cincinnati Bengals firmó 462 yardas de pase, cinco touchdowns y otro más por vía terrestre en la prórroga para superar a Tennessee Titans por 43-36 . Una actuación de seis anotaciones que también permitió brillar a sus dos grandes socios ofensivos: Ja’Marr Chase, con 141 yardas y un touchdown , y Tee Higgins, que sumó 155 yardas y dos anotaciones . “Se hartó a meter pases para touchdowns” , resumió Ponseti. Sagasti destacó la capacidad del número nueve para hacerse cargo del partido cuando los Bengals más lo necesitaban. “Burrow está en un momento dulce” , añadió pensando ya en su llegada a Madrid.

La primera gran elección de la semana fue Detroit Lions como mejor equipo . Su victoria por 19-15 ante Minnesota Vikings acabó con el último invicto de la competición y confirmó el potencial de un equipo que combina el juego de Jahmyr Gibbs , la dirección de Jared Goff y la velocidad de Jameson Williams . Iker Sagasti destacó precisamente la capacidad de este último para encontrar espacios ante una defensa que había complicado la vida a todos sus rivales. “Tienen a Sonic, que va cogiendo anillos” , comentó sobre el receptor.

El programa también seleccionó tres jugadas destacadas. La primera fue la espectacular recepción de Justin Jefferson ante Detroit: el receptor de Minnesota controló el balón con una mano, lo mantuvo en el aire y terminó asegurándolo mientras caía para anotar. La segunda tuvo como protagonista a Emmett Johnson, de Kansas City Chiefs, que recibió un pase de Patrick Mahomes bajo presión y recorrió 73 yardas hasta la zona de anotación ante Denver Broncos. La tercera fue para Dylan Laube, de Las Vegas Raiders, que devolvió una patada de salida 95 yardas para touchdown ante los Jets. Fue el primer retorno de este tipo que acabó en anotación en toda la temporada.

Buffalo Bills lidera el Power Ranking y Josh Allen alcanza la cima

Sagasti y Ponseti también actualizaron su Power Ranking, con Buffalo Bills en lo más alto. Josh Allen y su ataque mantienen al equipo entre los grandes favoritos después de imponerse a Baltimore Ravens por 36-10. San Francisco 49ers baja al segundo puesto tras su jornada de descanso, mientras Chicago Bears asciende al tercero. Sagasti destacó la progresión de Caleb Williams y el talento que está reuniendo el equipo. Seattle Seahawks se mantiene cuarto, con una defensa muy difícil de superar y Jaxon Smith-Njigba como uno de los receptores más destacados de la liga. Detroit Lions cierra el top cinco después de tumbar a Minnesota.

La escalada de Ponseti también presenta cambios. En el campamento base se mantienen Jordan Love, James Cook y Trevor Lawrence, mientras Bijan Robinson pierde altura tras la derrota de Atlanta ante Tampa Bay. Matt Stafford gana posiciones después de las dos victorias consecutivas de los Rams. En el refugio aparece Patrick Mahomes, que acumula dos derrotas, aunque Sagasti no considera que su rendimiento individual haya sido malo. Drake Maye y Jaylen Warren también tienen su espacio, mientras Burrow sigue creciendo después de su exhibición ante Tennessee.

En el ascenso destacan Jaxon Smith-Njigba, Caleb Williams y Jahmyr Gibbs. Jared Goff y Brock Purdy se mantienen en la cumbre, aunque el quarterback de San Francisco baja un puesto tras no jugar. La cima vuelve a ser para Josh Allen, que recupera el primer lugar después de liderar la victoria ante Baltimore. Para Sagasti, a día de hoy sería el MVP de la temporada.

Joe Burrow, Ja’Marr Chase y Bijan Robinson, las estrellas que llegan al Bernabéu

El programa reservó también un espacio para anticipar el NFL Madrid Game. Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons se enfrentarán este domingo 8 de noviembre a las 15:30 horas en el Santiago Bernabéu, con Joe Burrow como principal reclamo del equipo de Ohio. El quarterback estará acompañado por Ja’Marr Chase, uno de los grandes candidatos a ser considerado el mejor receptor de la competición, y Tee Higgins, otro de los objetivos habituales de sus pases. En Atlanta, todas las miradas estarán puestas en Bijan Robinson, dorsal número siete y uno de los corredores más destacados de la NFL. Drake London será otro de los más destacados, mientras que Jesse Bates III liderará la atención en defensa.

Sagasti tiene claro que el público podrá disfrutar de una de las grandes estrellas de la competición. “Nos vamos a poner las botas en Madrid, viendo al equipo de Cincinnati Bengals”, afirmó sobre Burrow. El periodista también destacó que el quarterback es “una de las grandes superestrellas de la NFL” y animó a los aficionados a estar pendientes de su actuación.

MÁS NOTICIAS