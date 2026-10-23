El paradón de Isaiah Likely, la jugada más sonada para Sagasti y Ponseti en ElDesmarque Quarterback

En una sexta semana repleta de sorpresas en la NFL el nombre propio varía dependiendo de dónde se pone el foco, pero tanto Iker Sagasti como José Antonio Ponseti tienen clara la parrilla de salida. En una competición donde todavía hay tres franquicias invictas, el peso de los highlights es devastador en equipos como New York Giants, donde un touchdown brilla por encima de todo para los presentadores de ElDesmarque Quarterback a pesar de la derrota.
La bandera de la espectacularidad viaja de estadio en estadio cada jornada hasta convertir un touchdown en una obra de arte digna de la excelencia. En este caso el valor de una de las jugadas de la semana pasa por un equipo que ha cambiado su ruta inicial como lo son los Giants. El conjunto neoyorquino ha fichado a un nuevo quarterback tras aprovechar la dejadez de los Vikings con J.J. McCarthy.
El joven quarterback no se ha consolidado entre lesiones y falta de oportunidades, y ahora llega a los Giants con un contador para aprender el playbook a contrarreloj y demostrar su valía. A pesar de caer esta semana, el último bloque del partido dejó una jugada espectacular donde el tight end Isaiah Likely tomó el camino del éxito. En una bomba al aire que parecía más alta de lo indicado, el receptor se elevó en el aire con las dos manos hasta lograr una atajada más digna del fútbol que de la NFL.
El jugador de la semana para Sagasti y Ponseti está en uno de los imbatidos, y es que los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes vuelven a estar en el punto de mira para la Super Bowl. Con cinco victorias en el casillero y una semana de descanso, el equipo de Andy Reis ha vuelto a demostrar que es mucho más que su quarterback. De hecho el peso de Kenneth Walker III parece ahora mismo por encima de uno de los reyes del deporte en la década.
Kenneth Walker III dejó a los actuales campeones porque no quisieron renovarle. El running back abandonó los Seahawks por la puerta de atrás porque en Seattle entendían que el dinero debía estar en otras posiciones, y ahora se ha convertido en un ídolo de masas en Kansas. La temporada de Kenneth Walker es asombrosa. Suma en cinco jornadas más yardas que cualquier running back de los Chiefs en toda la temporada pasada, además es el primer jugador en superar las 770 yardas y 8 touchdown en cinco partidos desde el año 2002. Algo que solo han conseguido 5 jugadores desde 1950.
Esta es la primera semana de la temporada donde Mediaset da tres partidos en abierto el domingo de NFL, y todo porque empiezan los enfrentamientos en Europa. El domingo todo arranca con un Saints - Steelers (a las 14.30h. en BeMad), sigue a la noche con el Rams - Raiders (21:25h. en Mediaset Infinity) y finalizada de madrugada poco después con el Chiefs - Seahawks (02:30h. en Cuatro).
Los tres partidos tendrán una previa con el equipo de narradores y comentaristas, y empezarán 15 minutos antes de cada enfrentamiento.