En una sexta semana repleta de sorpresas en la NFL el nombre propio varía dependiendo de dónde se pone el foco, pero tanto Iker Sagasti como José Antonio Ponseti tienen clara la parrilla de salida. En una competición donde todavía hay tres franquicias invictas, el peso de los highlights es devastador en equipos como New York Giants, donde un touchdown brilla por encima de todo para los presentadores de ElDesmarque Quarterback a pesar de la derrota.

La bandera de la espectacularidad viaja de estadio en estadio cada jornada hasta convertir un touchdown en una obra de arte digna de la excelencia. En este caso el valor de una de las jugadas de la semana pasa por un equipo que ha cambiado su ruta inicial como lo son los Giants. El conjunto neoyorquino ha fichado a un nuevo quarterback tras aprovechar la dejadez de los Vikings con J.J. McCarthy.

El joven quarterback no se ha consolidado entre lesiones y falta de oportunidades, y ahora llega a los Giants con un contador para aprender el playbook a contrarreloj y demostrar su valía. A pesar de caer esta semana, el último bloque del partido dejó una jugada espectacular donde el tight end Isaiah Likely tomó el camino del éxito. En una bomba al aire que parecía más alta de lo indicado, el receptor se elevó en el aire con las dos manos hasta lograr una atajada más digna del fútbol que de la NFL.