Ponseti y Sagasti se sorprenden con la resurrección de Drake Maye en ElDesmarque Quarterback

En una cuarta semana asombrosa para el espectáculo en la NFL donde Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers y Minnesota Vikings siguen invictos, los focos apuntan a otro sitio. La resurrección de un jugador estrella que el año pasado llegó a la Super Bowl es la mejor noticia para la liga, no solo por lo que significa sino por todo lo que puede dar en la próxima década. Y es que Drake Maye es uno de los grandes protagonistas de ElDesmarque Quarterback.

Iker Sagasti y José Antonio Ponseti van de la mano en el análisis de la montaña rusa que es la NFL, pero el niño prodigio vuelve a enamorar en Boston. Drake Maye coloca el 2-2 en el marcador de los New England Patriots, pero genera algo aún más importante: ilusión. Y es que a pesar de su juventud, su arco narrativo le había colocado en una posición que no había demostrado esta temporada, y al mes de competición se ha impuesto a los Bills con decisión.

Vuelven los Patriots y sobre todo vuelve Drake Maye, llevaba una racha históricamente mala desde los playoffs del año pasado con respecto a las pérdidas. Aunque empezó este con una pérdida, Maye sacó las garras con los hasta ahora invictos Bills en el duelo divisional, repartió varios touchdowns de nivel, uno a Romeo Doubs pero el más sonado es el que define el partido y tiene como protagonista a Efton Chism III.

El receptor casi no entra en el roster final de los Patriots, y aquí aparece para coger el ovoide a una mano hasta embolsarlo en la jugada más sonada de toda la jornada NFL. Sagasti la considera la más destacada, aunque Ponseti (y su enemistad con New England) le da la razón a su compañero.