Ponseti y Sagasti alucinan en ElDesmarque Quarterback con la jugada de la semana, un retorno de 86 yardas

ELDESMARQUE QUARTERBACK 02 octubre 2026

Myles Price se marca la jugada de la temporada en la NFL con un retorno de escándalo para Minnesota Vikings

La elección de los partidos de la NFL en Mediaset España para las retransmisiones en abierto acierta de lleno no solo por los partidazos, sino porque lleva consigo algunos de los momentazos más destacados de la competición. En esta tercera jornada dos de las jugadas más destacadas parten precisamente de los duelos vividos tanto en Cuatro como en Mediaset Infinity, un impacto total que se refleja en el resumen de ElDesmarque Quarterback.

El reflejo de la jornada 3 de la NFL deja un brillo instantáneo en el cajón de los invictos, un grupo de equipos que ha arrancado con un 3-0 y que promete un buen bloque de contendientes al anillo. Los Kansas City Chiefs de Mahomes, los Bills de Josh Allen o los 49ers de Brock Purdy son solo los ejemplos más destacados, porque ni mucho menos los favoritos han arrancado tan fuerte como estos tres equipos...mientras que otros invitados como los Raiders o los Vikings dejan sorpresas positivas.

El tercer programa de la temporada en ElDesmarque Quarterback deja lo más destacado de la Jornada 3 con el análisis de Iker Sagasti y José Antonio Ponseti

Precisamente Minnesota Vikings es uno de los equipos a subrayar en la jornada 3 de ElDesmarque Quarterback no solo por estar en ese grupo de imbatidos, sino por todo lo que ofrece en defensa a pesar de sus problemas de salud con los quarterbacks. Y la razón de su éxito está en la eficiencia, sobre todo en jugadas como la de Myles Price. El retorno de los Vikings dejó en todo lo alto a su equipo de especialistas, porque Price se recorrió el campo entero esquivando a todo el equipo rival. Lo intentaron pillar de todas las maneras posibles, pero las 86 yardas marcadas dejaron algo más que el primer touchdown del partido: un momento histórico para el jugador y para la temporada 26-27 de la NFL.

Myles Price en el touchdown con los Vikings en la jornada 3