Ponseti y Sagasti alucinan en ElDesmarque Quarterback con la jugada de la semana, un retorno de 86 yardas

La elección de los partidos de la NFL en Mediaset España para las retransmisiones en abierto acierta de lleno no solo por los partidazos, sino porque lleva consigo algunos de los momentazos más destacados de la competición. En esta tercera jornada dos de las jugadas más destacadas parten precisamente de los duelos vividos tanto en Cuatro como en Mediaset Infinity, un impacto total que se refleja en el resumen de ElDesmarque Quarterback.
El reflejo de la jornada 3 de la NFL deja un brillo instantáneo en el cajón de los invictos, un grupo de equipos que ha arrancado con un 3-0 y que promete un buen bloque de contendientes al anillo. Los Kansas City Chiefs de Mahomes, los Bills de Josh Allen o los 49ers de Brock Purdy son solo los ejemplos más destacados, porque ni mucho menos los favoritos han arrancado tan fuerte como estos tres equipos...mientras que otros invitados como los Raiders o los Vikings dejan sorpresas positivas.
Precisamente Minnesota Vikings es uno de los equipos a subrayar en la jornada 3 de ElDesmarque Quarterback no solo por estar en ese grupo de imbatidos, sino por todo lo que ofrece en defensa a pesar de sus problemas de salud con los quarterbacks. Y la razón de su éxito está en la eficiencia, sobre todo en jugadas como la de Myles Price.
El retorno de los Vikings dejó en todo lo alto a su equipo de especialistas, porque Price se recorrió el campo entero esquivando a todo el equipo rival. Lo intentaron pillar de todas las maneras posibles, pero las 86 yardas marcadas dejaron algo más que el primer touchdown del partido: un momento histórico para el jugador y para la temporada 26-27 de la NFL.
En el resto de la jornada la gran sorpresa está en los dos grandes bloques de ElDesmarque Quarterback: el Power Ranking y La Escalada de Ponseti. En la primera el análisis de los equipos más en forma de la NFL coloca a San Francisco 49ers en lo más alto por demostrar que tienen al quarterback más enchufado de toda la competición como lo es Brock Purdy. Y es que la jugada del hook and ladder creada por Shanahan en la victoria ante los Cardinals expone una pizarra de ensueño.
Y es precisamente esa ventana la que ha bajado a Josh Allen de lo más alto de La Escalada de Ponseti en la búsqueda del posible MVP de la temporada regular en la NFL. Tanto Ponseti como Sagasti han decidido bajar un peldaño al quarterback para darle el puesto a Brock Purdy también aquí, por lo que ambos apuestan por San Francisco 49ers.
Esta es la primera semana de la temporada donde Mediaset da tres partidos en abierto el domingo de NFL, y todo porque empiezan los enfrentamientos en Europa. El domingo todo arranca con un Commanders - Colts (a las 15.30h. en Cuatro), sigue a la noche con el Raiders - Chiefs (22:05h. en Mediaset Infinity) y finalizada de madrugada poco después con el Panthers - Lions (02:30h. en Cuatro).
Los dos partidos tendrán una previa con el equipo de narradores y comentaristas, y empezará 15 minutos antes de cada enfrentamiento.