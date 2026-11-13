Ponseti y Sagasti desvelan su gran favorito para ganar la NFL a día de hoy: "Están de vuelta"

"Esta semana ha habido muchas buenas jugadas", aseguraba Ponseti. Una de ellas ha sido la de Nico Collins con una auténtica barbaridad de recepción. "Esto es de un nivel de talento que muy pocos tienen", asegura Sagasti. Y hay más, una de las que vimos en el Santiago Bernabéu. Una conexión entre Chase y Burrow con la que todo el público del Bernabéu se levantó de sus asientos.

Y el premio en esta ocasión es para Jordan Love, el jugador de los Packers. "Jordan Love está llamando a la lucha por la MVP. No es solo su mejor partido de la temporada sino de toda su carrera. Se fue cerca de las 400 yardas de pase y eso que en el último cuarto lo sientan porque la paliza era tal que no tenía sentido dejarlo en el campo", asegura Iker Sagasti en ElDesmarque Quarterback.

"Creo que vuelven a ser los San Francisco 49s. Han tenido una semana de descanso y no sólo han vuelto como lo dejaron, sino hasta mejor. El ataque sigue siendo fantástico pero es que la defensa está incluso mejor. Estos tíos están nivel ganar el anillo, Ponseti. Estos están peleando por ser el mejor equipo de la NFL", aseguraba Iker Sagasti.

Bienvenidos una semana más al ElDesmarque Quarterback , una semana grande porque tuvimos el partido en el Santiago Bernabéu . Semana nueve, muchas cosas que analizar en la NFL pero, inevitablemente, todavía tenemos la cabeza puesta en la fiesta que se pudo vivir en el estadio del Real Madrid. Una semana nueve donde ha habido un auténtico recital de metidas de pata por parte de los Chicago Bears y los Tampa Bay Buccaneers.

El Power Ranking de la Semana 9

5. Cincinnati Bengals

Los Bengals pisan fuerte en el quinto puesto avalados por una racha triunfal que los proyecta directamente hacia la pelea por su división. Después de arrasar en el Santiago Bernabéu en su histórica cita en Madrid, el bloque de Cincinnati funciona con la precisión de un reloj suizo. Con uno de los ataques más temibles de la competición y una defensa que empieza a rendir al nivel esperado, los Bengals se cuelan por méritos propios en el radar de los favoritos, con un duelo fratricida asomando ya en el horizonte.

4. Pittsburgh Steelers

Pocos apostaban a principio de curso por el rendimiento de unos Steelers que hoy se consolidan en el cuarto lugar. Como el propio Iker Sagasti reconoce tras rectificar su pronóstico inicial de equipo de media tabla, el proyecto de Pittsburgh es una de las grandes sorpresas de la temporada. Su secreto radica en una defensa asfixiante, un juego terrestre estelar liderado por Warren y la veteranía de un admirable Aaron Rodgers que, a sus 42 años, sigue cumpliendo con nota en lo que apunta a ser el último baile de su carrera.

3. Detroit Lions

Instalados en la tercera plaza, los Detroit Lions encadenan cuatro victorias consecutivas que reflejan una evidente línea ascendente. La maquinaria ofensiva que comandan Gibbs, Amon-Ra y Goff convierte a los de Michigan en uno de los bloques más peligrosos y atractivos de ver en toda la liga. Y el gran argumento para ilusionarse con cotas mayores es rotundo: como apuntan desde el programa, "la defensa ya ha hecho clic".

2. Buffalo Bills

Manteniéndose firmes en el segundo peldaño, los Bills se afianzan como una de las franquicias más estables y fiables de la NFL. Más allá de que las estadísticas de victorias y derrotas los acompañen, el verdadero motor del equipo es Josh Allen. Considerado por muchos como el jugador más determinante y brillante de la competición, Allen encabeza a un grupo que destila todas las piezas necesarias para asaltar el título de la Super Bowl.

1. San Francisco 49ers

"Están de vuelta y a lo bestia". Así resume Ponseti el asalto de los 49ers al primer puesto de la clasificación. Tras una exhibición en la que barrieron a la mejor defensa de la liga para doblegar a los Vikings, el conjunto californiano se alza como el bloque más completo de la competición. Con Brock Purdy metido de lleno en la pelea por el MVP junto a Josh Allen, la gestión ejemplar de las cargas de trabajo de Christian McCaffrey y un entramado defensivo impenetrable, San Francisco vuelve a ser el gran ogro al que todos quieren batir.

¡Y no te pierdas, como cada semana, la Escalada de Ponseti!

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