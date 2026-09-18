ElDesmarque Quarterback analiza la Jornada 1 de la NFL: Power Ranking y La Escalada de Ponseti

La primera jornada de la NFL siempre va a tener a los mismos acompañantes en Mediaset España como garantía del análisis: Iker Sagasti y José Antonio Ponseti. Los dos vuelven a ser los referentes no solo de las retransmisiones de cada partido, sino también de ElDesmarque Quarterback en la segunda temporada con más minutos en una cita indiscutible que va más allá de los dos partidos semanales en abierto.
El sonado Power Ranking de Sagasti y Ponseti es la primera parada obligatoria para mantener la narrativa del año pasado de cara a este segundo año de NFL en abierto entre Cuatro, BeMad y Mediaset Infinity. Con el arrastre de toda una comunidad y la ambición de llegar a nuevos aficionados, la propuesta inicial es destacar el top 5 más destacado.
En este caso son cinco equipos que están en estado de gracia después del debut, donde Baltimore Ravens es una de las grandes sorpresas tanto como lo son los 49ers. El equipo liderado por McCaffrey le ha ganado en Australia a uno de los grandes favoritos a la Super Bowl, una clara declaración de intenciones de una de las divisiones más poderosas de toda la NFL.
Aún así el peso de los Bears con 59 puntos en el primer partido y la proyección de hacer la temporada más anotadora de la historia es un buen gancho para aguantar así los próximos meses. Y, sobre todos, el bloque de Josh Allen. Porque se ve que Sagasti está enamorado del quarterback y ha decidido colocarlo en lo más alto en todas (o casi) las clasificaciones del programa.
La expansión de ElDesmarque Quarterback permite innovar con una de las propuestas alternativas, un ranking a modo de montaña que guarda cinco niveles en busca del MVP de la temporada 26-27. El tono de humor parte no solo del alter ego de José Antonio Ponseti, sino de que la escalada es su otra pasión, por lo que el todo confluye para conocer de primera mano quiénes son los 15 jugadores más importante en la NFL en La Escalada de Ponseti.
Con un doble animado y cinco escalas que parten en algún caso del buen hacer de la temporada pasada, Ponseti y Sagasti acuerdan cuáles son las estrellas más sonadas. Patrick Mahomes, Lamar Jackson y Josh Allen son solo algunos de los jugadores más brillantes de la NFL que mejor han arrancado, un debate abierto hasta llegar a la primera clasificación de ElDesmarque Quarterback en este primer programa.
Entre tanto el fin de semana se presenta con el primer deseo cumplido para los fans de los Chiefs, porque Mahomes va a pintar por primera vez esta season la pantalla de Mediaset. El Chiefs - Colts será el partido en directo de Cuatro a las 02:20, pero antes llegará un brindis especial. Dallas Cowboys y Washington Commanders (22:25 en Mediaset Infinity) chocan en un duelo divisional en la NFC Este que puede desatarlo todo a las primeras de cambio. Prescott contra Daniels, un duelo a lo grande que tiene en la recámara la aparición del terraplanista Tyler Owens, un safety de los Commanders que ha dejado una de las imágenes de la jornada 1.
Los dos partidos tendrán una previa con el equipo de narradores y comentaristas, y empezará 15 minutos antes de cada enfrentamiento.