ElDesmarque Quarterback analiza la Jornada 1 de la NFL: Power Ranking y La Escalada de Ponseti

ELDESMARQUE QUARTERBACK 18 septiembre 2026

José Antonio Ponseti e Iker Sagasti repasan todo lo sucedido en la jornada 1 en el programa ElDesmarque Quarterback

La primera jornada de la NFL siempre va a tener a los mismos acompañantes en Mediaset España como garantía del análisis: Iker Sagasti y José Antonio Ponseti. Los dos vuelven a ser los referentes no solo de las retransmisiones de cada partido, sino también de ElDesmarque Quarterback en la segunda temporada con más minutos en una cita indiscutible que va más allá de los dos partidos semanales en abierto. El sonado Power Ranking de Sagasti y Ponseti es la primera parada obligatoria para mantener la narrativa del año pasado de cara a este segundo año de NFL en abierto entre Cuatro, BeMad y Mediaset Infinity. Con el arrastre de toda una comunidad y la ambición de llegar a nuevos aficionados, la propuesta inicial es destacar el top 5 más destacado.

Iker Sagasti y Antonio Ponseti durante el programa

En este caso son cinco equipos que están en estado de gracia después del debut, donde Baltimore Ravens es una de las grandes sorpresas tanto como lo son los 49ers. El equipo liderado por McCaffrey le ha ganado en Australia a uno de los grandes favoritos a la Super Bowl, una clara declaración de intenciones de una de las divisiones más poderosas de toda la NFL. Aún así el peso de los Bears con 59 puntos en el primer partido y la proyección de hacer la temporada más anotadora de la historia es un buen gancho para aguantar así los próximos meses. Y, sobre todos, el bloque de Josh Allen. Porque se ve que Sagasti está enamorado del quarterback y ha decidido colocarlo en lo más alto en todas (o casi) las clasificaciones del programa.