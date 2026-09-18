Julián Álvarez vuelve al Metropolitano y la afición del Atlético se divide: “Tiene que hacer mucho para ganarse el perdón”

EL CHIRINGUITO 18 septiembre 2026

Julián Álvarez regresa al Metropolitano para jugar el derbi ante el Real Madrid y la hinchada rojiblanca está dividida con qué recibimiento darle.

Julián Álvarez vuelve a estar en el centro de la actualidad del Atlético de Madrid. El delantero argentino apunta a reaparecer este domingo a las 16:15h ante el Real Madrid, en el derbi del Metropolitano, después de perderse los dos últimos encuentros por una sobrecarga muscular. Será su primer partido como local desde el cierre del mercado de fichajes y desde que su deseo de abandonar el conjunto rojiblanco no se hiciera realidad. La afición colchonera fue preguntada por El Chiringuito sobre cómo recibirá al argentino y las respuestas de los hinchas muestran que no existe una postura única. Hay seguidores que apuestan por pasar página, otros que advierten con que será recibido con pitos y también quienes entienden que, mientras defienda la camiseta del Atlético, merece ser apoyado.

La afición del Atlético de Madrid se divide con el ‘caso Julián Álvarez’ Una parte de los aficionados preguntados por El Chiringuito tiene claro que el recibimiento no será sencillo. “Tiene que hacer mucho para ganarse el perdón y seguramente se le reciba con pitos”, explicaba uno de ellos. Otro fue todavía más contundente y ha asegurado que tiene intención de pitarle, aunque reclama que el argentino debe disculparse primero: “Mínimo que debería hacer es pedir perdón. Luego ya decidiremos nosotros”. Uno de los aficionados cree que se debe mostrar el descontento de los hinchas sin convertir a Julián en el protagonista del partido: “Hay que pitarle lo justo, manifestar el malestar generado, sobre todo lo mal que ha tratado a la afición y cómo lo ha hecho”. Eso sí, no todos contemplan un recibimiento hostil. “No le voy a pitar, respeto a mis jugadores, pero no me parece digno que esté en el Atlético de Madrid”, explicó otro aficionado.

Fotomontaje de Julián Álvarez y Mati Prats