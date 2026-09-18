Mati Prats pide a la afición del Atleti que no pite a Julián Álvarez en el derbi contra el Madrid

La relación entre la afición del Atlético de Madrid y Julián Álvarez sigue siendo muy complicada , aunque tampoco es irreconciliable . A los colchoneros no les ha gustado nada la actitud del delantero argentino que pidió salir del club rojiblanco mientras se disputaba el Mundial. Pero les ha sentado aún peor la actitud del FC Barcelona durante todo el verano insistiendo con su fichaje, a pesar de la negativa tan tajante que les han transmitido una y otra vez desde el Atlético de Madrid. Incluso Miguel Ángel Gil Marín publicó un vídeo asegurando y desmintiendo todas las informaciones sobre el fichaje de Julián por el Barça.

Al final el mercado de fichajes terminó y Julián Álvarez sigue siendo futbolista del Atlético de Madrid, tal y como auguró Gil Marín. Sin embargo, el culebrón con el jugador ha sido muy intenso durante todo el verano y gran parte de la afición se ha posicionado en contra del delantero a pesar de que sigue vistiendo la camiseta rojiblanca. Un divorcio entre afición y jugador que puede salirle caro al equipo del Cholo Simeone esta temporada.

Precisamente ahora viene uno de los partidos más esperados de todo el año en el Metropolitano: el derbi madrileño contra el Real Madrid. Un encuentro que supone la primera prueba de fuego real para los dos clubes y que podría significar un antes y un después para la afición y su relación con Julián. Si hace un buen partido, Julián puede recuperar el cariño de la hinchada que ha perdido este verano y el argentino parece más comprometido que nunca para que eso suceda.

Mati Prats pide al Metropolitano no pitar a Julián Álvarez

Por eso Mati Prats ha hecho un llamamiento en El Chiringuito para pedir a la afición rojiblanca que aparque los rencores durante los 90 minutos que dure el partido contra el eterno rival y puedan ayudar al equipo a lograr los tres puntos. “Este es el partido del año en el Metropolitano. Si hay un día para aplaudir a Julián, para una tregua, para darle aplauso, confianza y cariño, es el domingo. Porque este es el partido que el Atlético quiere ganar sí o sí. Y si tienen a Julián encendido, motivado y con confianza, va a ser más fácil ganar al Madrid”, aseguraba el presentador de Mediaset y ahora colaborador en El Chiringuito.