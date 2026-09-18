Josep Pedrerol avisa al Barça antes del partido contra el Sevilla: “LALIGA arranca de verdad esta jornada”

LALIGA acaba de cumplir su sexta jornada, y muchos equipos ya se van posicionando. Sin embargo, para Josep Pedrerol , lo importante empieza ahora. Y es que el presentador de El Chiringuito ha explicado cuáles son las virtudes que invitan a cada uno de los clubes a soñar, y cree que esta jornada previa al parón puede ser clave . Con un enfrentamiento entre Real Madrid y Atlético de Madrid, y el FC Barcelona visitando a un equipo en forma como es el Sevilla FC, llega el momento decisivo para demostrar el nivel real de cada uno.

En primer lugar, Josep Pedrerol comienza con un speech en el que explica cómo está la parte alta de la clasificación: "El Barça de espectáculo. El Atlético de Madrid juega muy bien. Betis y Sevilla ilusionan. El Madrid de Mourinho es más competitivo. Pero ojo porque la Liga arranca de verdad este fin de semana. Hay sensaciones de que el Atleti va para arriba. A pesar de la situación de Julián Álvarez que provocó una crisis en el vestuario y una dificultad para Simeone al principio. El Atleti incluso sin Julián va a jugar bien este año y con Julián se compromete. Yo veo un Madrid más competitivo que nunca, con jugadores más comprometidos, la parte de arriba sobre todo con Bellingham, Mbappé y Vinicius. Creo que el Madrid va a ser competitivo y la calidad la tiene sin duda, con lo cual va a optar por la Champions", comenta.

Posteriormente, el presentador de El Chiringuito razona que el partido del FC Barcelona será decisivo este sábado: "Tenemos un Barça que da espectáculo y tenemos a Sevilla y Betis que van hacia arriba, que juegan bien, son equipos que van a dar mucho que hablar este año. Llega un partido como el Sevilla-Barça, que es el más difícil del Barça en la temporada, el más complicado de todos. Si el Barça gana como ahora 1-5, yo digo, este Barça es imbatible", reflexiona.

En este sentido, Cristina Cubero quiere poner en valor que el Barcelona no solo vence, sino que también es un equipo que da espectáculo: "Si hay un equipo que realmente está jugando y demostrando su calidad de forma excelente, es el Barça. No hay otro equipo que juegue mejor. El Barça será incluso mejor contra el Sevilla. Tiene tanta calidad el Barça. Y además, en esta temporada que decían, faltará gol, faltará gol, es que se le cae el gol. O sea, están todos tan enchufados. Sí, es verdad. Juegan tan bien a fútbol. Es una maravilla", afirma.