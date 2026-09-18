La promesa de Tomás Roncero si el Real Madrid gana la Champions en el Metropolitano y el Camp Nou

Tomás Roncero ha desvelado durante su intervención en El Chiringuito de este jueves el que es su sueño más ambicioso como aficionado del Real Madrid. Una difícil empresa que elevaría aún más el legado europeo del conjunto blanco y que sería recordado para siempre por los aficionados de los dos eternos rivales, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. El tertuliano lo ve tan difícil que promete ante Josep Pedrerol que si se cumple... ¡Dejará El Chiringuito para siempre!

" A mí me tiene motivado (jugar la final de la Champions en el Metropolitano y al año siguiente en el Camp Nou) Con 40.000 madridistas. Amigos míos ya quieren hacer la reserva de los hoteles. Es el sueño. Mira, Josep. La hoja de ruta es: ganar la 16 en el Metropolitano y la 17 en el Camp Nou. Y yo te digo, sino te importa, que dejo El Chiringuito porque hay que ser humilde en la vida. Llego aquí y, ¿qué le voy a contar a esta gente? No, dejo todo, en serio. Te digo por qué ¿Qué voy a discutir con un Atlético si le he ganado la Champions en su casa? ¿Qué voy a discutir con un culé? Levantando la 17 en el Camp Nou", verbaliza Tomás Roncero.

Cristina Cubero, sin embargo, prefiere ver a la Selección Española conseguir su tercera estrella en una hipotética final del Mundial 2030 en el Camp Nou antes que ver a su FC Barcelona levantar la Champions League como local: "El Camp Nou va a acoger la final de la Champions de 2029 y en 2030, si todo va bien, va a ser donde España gane la tercera estrella como campeona del mundo. A vosotros no os importa porque queréis que Mbappé gane el Balón de Oto pero yo, que estoy enamorada de la Selección Española, quiero la tercera estrella".

Josep Pedrerol, aunque está "motivado" con la posibilidad de que su equipo (FC Barcelona) gane la Champions League en su propio estadio, avisa de la peligrosidad de que el Real Madrid llegue a esa hipotética final y la acabe ganando: "El Camp Nou, a mí... lo de disputar una final de la Champions en mi campo, a mí me tiene motivado. Yo me imagino llegando al Real Madrid a la final... ¿Sabes lo que es eso, Cristina? Yo no lo pediría nunca.

Aunque hemos visto varias finales de la Champions League entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid (todas ellas ganadas por el conjunto blanco), los aficionados al fútbol nunca han podido presenciar una final entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Un sueño dorado para muchos pero con el elevado riesgo de perder ante el eterno rival y ser recordado por ello para siempre.

¿Dónde se juegan las próximas finales de la Champions League?

Final Champions League 2027: Estadio Metropolitano, Madrid.

Final Champions League 2028: Múnich Football Arena, Múnich.

Final Champions League 2029: Camp Nou, Barcelona.

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