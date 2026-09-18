El Barça volverá a Montjuic en 2027 para terminar la cubierta del Camp Nou

EL CHIRINGUITO 18 septiembre 2026

José Álvarez avanza en exclusiva en El Chiringuito los planes del FC Barcelona de cara a 2027 para terminar las obras del Camp Nou.

La imagen de Joan Laporta protegido de la lluvia con un chubasquero amarillo durante el Barcelona-Racing ha resaltado una de las grandes cuestiones que quedan pendientes en la remodelación del Spotify Camp Nou: la cubierta. El temporal en Barcelona durante el duelo frente al combinado santanderino obligó incluso a activar una alerta de Protección Civil y, mientras el conjunto azulgrana goleaba por 7-2, el palco tampoco se libró del agua. Esa escena llevó a Josep Pedrerol a preguntar en El Chiringuito por las obras del estadio del FC Barcelona y José Álvarez ha explicado que el conjunto culé prevé ejecutar la instalación del techo durante la primera vuelta de LALIGA EA Sports 2027/28 y eso obligará al equipo a regresar temporalmente al Estadio de Montjuic. Será un traslado puntual dentro de la planificación del club, que continuará aumentando de forma progresiva el aforo disponible del estadio durante las diferentes fases de la remodelación ya que actualmente se encuentra en 62.000 espectadores.

El Spotify Camp Nou estará terminado en enero de 2028 El periodista ha detallado el proceso que seguirá la entidad azulgrana con la última fase de la remodelación del estadio. “El verano que viene, a principio de temporada, está previsto que se vuelva a Montjuic la primera vuelta del campeonato. Será poner el techo y el remate final para que en enero de 2028 ya se empiece a jugar con el Camp Nou”, comentó. El calendario encaja con la planificación comunicada por el propio Barcelona. El club informó en septiembre de 2025 de que la instalación de la gran cubierta estaba programada para el verano de 2027 y que el proceso tendría una duración aproximada de cuatro meses. Por tanto, la situación actual del palco sin techo es todavía provisional.

Joan Laporta, durante las obras del Camp Nou