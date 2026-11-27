El lucimiento ofensivo es la ventana principal del hype de la NFL en los highlights, pero la unión de una recuperación hasta acabar en la end zone compone una jugada única que ha brillado por sí misma esta semana. La victoria de Denver Broncos ante Las Vegas Raiders deja una genialidad de Ja’Quan McMillian que pasa por ser uno de los momentazos que disfrutan Ponseti y Sagasti en ElDesmarque Quarterback .

El pick six es una de esas jugadas extrañas de ver en la NFL por lo que supone recuperar un balón y automáticamente sobrepasar la zona de anotación. Son reflejos, velocidad, fuerza y en este caso también estabilidad e inteligencia, todas virtudes de Ja'Quan McMillian, el cornerback de los Broncos que deja sin duda una de las jugadas de la semana en ElDesmarque Quarterback.

El análisis de los mejores momentos de la jornada por parte de Iker Sagasti y José Antonio Ponseti cambia el prisma habitual para poner el foco en un jugador defensivo. En no muchas ocasiones tienen la posibilidad de anotar, y menos en una situación tan favorable como lo es la consecución de una intercepción directamente del quarterback hasta anotar seis puntos.

El propio Sagasti explica que la virtud del cornerback en la jugada es cómo lo consigue: “lo hace a una mano, quedándose atrás, y recuperando el ovoide. Se pasa un poco de largo, pero la concentración y la habilidad le dan para cogerlo, es mucho más difícil de lo que la gente puede pensar”, admite el presentador.

El mérito del cornerback es total, porque el pase de Fernando Mendoza no es malo. El quarterback de ascendencia cubana había colocado el ovoide donde quería, y la idea era buena, pero como dice Ponseti, “la idea del defensor fue aún mejor”, sobre todo porque sus piernas le elevaron a hacer una de las jugadas de la semana.