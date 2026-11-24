La entrevista a Leire Díez en ‘El Comité’ vivió uno de sus momentos más tensos cuando Risto le preguntó sobre las ventajas procesales que ella misma le ofreció a Hamlyn. El presentador qu

iere saber por qué le dijo que una fiscal iría a hablar con él a Dubai, pero ella explica que era ''un farol''.

Díez reconoció que lo dijo, pero le quitó peso: ''Una sobrada y un farol mío, pero una sobrada y un farol", explicó, y añadió que "no creo que ninguna fiscal se fuera a Dubai a hablar con él". Tras sus palabras, Risto le replicó que lo que había dicho no era una simple sobrada: "A mí no se me ocu

rre inventarme una cosa así", le dijo, antes de preguntarle: "¿Por qué se te ocurre inventarte algo así?".

Justo después Risto quiso saber si a Leire le ha pagado el PSOE y la respuesta de Díez fue una negativa a entrar en detalle y sostuvo que ese asunto está pendiente de una causa en la Audiencia Nacional y afirmó que no iba a responder en ese plató antes que en sede judicial.

Durante el programa, Díez también se defendió de acusaciones sobre supuestas "cloacas" del PSOE y sobre vínculos con agentes del CNI. Negó haber pisado la Dirección General de la Policía y explicó que su relación con la directora general se limitaba a gestiones durante una huelga de transporte en Correos.

Díez defendió que su objetivo no es político, sino desvelar redes de corrupción institucional, y avanzó que su libro contiene información contrastada.

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