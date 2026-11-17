El Comité 17 noviembre 2026

El presidente del Gobierno de Canarias ha acudido a 'El Comité', donde ha hablado con Risto Mejide sobre la llegada masiva de cayucos, la falta de medidas y la complicada situación que atraviesan las islas

Canarias atraviesa una grave crisis migratoria tras la llegada de 3.600 migrantes en cayucos durante este fin de semana, una situación límite que vuelve a poner de manifiesto la presión migratoria que soportan las islas. Fernando Clavijo ha estado en 'El Comité' este lunes y ha podido tratar el tema en profundidad, dejando algunas confesiones que no han pasado desapercibidas. El presidente del Gobierno de Canarias ha señalado que entiende que los canarios ahora mismo estén "molestos", y más después de las circunstancias en las que se encuentra la isla en estos momentos. "Nos llena de desesperación. Después de haberlo advertido, te genera mucha frustración, pero tenemos que seguir luchando", añade Clavijo.

Por otro lado, el presidente del Gobierno de Canarias recuerda que todo viene de atrás, empezando en octubre-noviembre de 2023: "Fue un año muy complicado. En 2025 se hizo un esfuerzo importante y hubo una reducción. Pero ahora estamos peor. Relatos puedes construir los que quieras...", explica Clavijo. Más adelante, Risto Mejide le ha preguntado por el motivo de que vaya a tener dos reuniones en la comisión interministerial —una la semana pasada y otra este martes—, además de interesarse por las medidas que ha tratado y tratará y por si se han cumplido o no. "Se aceptaron las medidas. El resultado lo hemos visto, con lo de El Hierro... y el resto de las medidas no se ha activado", ha subrayado Clavijo, quien ha confesado que, a raíz de la llegada de migrantes a El Hierro, conversó con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para hablar de todo lo ocurrido.

Fernando Clavijo alerta de la situación límite en Canarias y denuncia que no se han activado las medidas acordadas: "Nos llena de desesperación"