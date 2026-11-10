Risto Mejide cuenta una anécdota que vivió con Zapatero: "Tuve que pagar yo la cuenta porque se fue"

Risto Mejide , en el primer programa de 'El Comité', ha tenido en 'El Búnker' a Isaac Blasco , subdirector de 'Vozpópuli' el que ha hablado de las últimas novedades sobre el 'Caso Zapatero' que llevan en su diario y que ha adelantado en nuestro programa, lo que ha terminado con nuestro presentador contando una anécdota que vivió con el expresidente del Gobierno .

El subdirector de 'Vozpópuli' ha contado una anécdota de lo que pidió Zapatero cuando era presidente del Gobierno en uno de los días que no tenía agenda y Risto Mejide se ha acordado de otra anécdota en referencia al que fuera líder del PSOE: "Para preparar el Chester de Zapatero, él pidió tener una comida conmigo, fuimos a un restaurante que no era barato. Recuerdo que yo llegué antes y entraron los dos escoltas con el que él iba para ver que estaba todo bien. Comimos, hablamos y se fue, pagué yo la cuenta porque se había ido, no tuvo ni el gesto de vamos a pachas, ahí me quedé yo con la cuenta".

Isaac Blasco habla de la investigación del 'Caso Zapatero'

"Mañana aportamos datos bancarios del supervisor financiero de Venezuela que apuntan a la existencia de una red de blanqueo de capitales liderada por el propio Zapatero para emboscar u opacar los pagos que han recibido sus hijas en el propio país", ha explicado Isaac Blasco en relación a la investigación, de la que ha contado algunos detalles:

"La dinámica de funcionamiento se basa en la existencia de lo que llaman en Venezuela: galpones, que son almacenes en polígonos industriales situados en las inmediaciones de Caracas y que muchas veces se utilizan como hangares de pequeñas aeronaves. Mañana damos todos los detalles de esa pequeña ramificación en relación al caso. Lo de las joyas, probablemente, es lo más llamativo desde el punto de vista popular, pero esta es una trama muy compleja que tiende a la internalización".