Las primeras declaraciones de Santiago Abascal tras su entrevista con David Broncano, en exclusiva: "Me esperaba otra cosa"

Santiago Abascal ha concedido una entrevista a David Broncano en 'La Revuelta', donde se han tratado temas como la crisis migratoria de Ceuta, violencia de género o el problema de la vivienda. Y nuestra compañera Mercedes Piedra ha podido hablar, en exclusiva, para 'El Comité' con el candidato a la presidencia en su salida del teatro. Y de lo que el propio Risto Mejide ha reflexionado en plató .

El líder de Vox se ha pronunciado momentos después de su aparición en este programa con el micrófono de nuestro programa: “Ha sido un debate muy serio, no ha sido exactamente una entrevista, si quizá en alguna que otra ocasión pueda venir a la revuelta en un contexto más de humor y más tranquilo…”

Asegurando que "se esperaba otra cosa" y reflexionando sobre qué le ha parecido el propio presentador: "Me ha caído muy bien Broncano aunque tenía mucho ánimo de debatir conmigo”.

Además, una de las polémicas que han envuelto a esta entrevista de más de dos horas ha sido la del público que ha asistido a la misma, siendo el propio Abascal el que ha explicado si se ha sentido apoyado en este sentido: "No sé si por el público o la gente de la calle, pero esta bien".