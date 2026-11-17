Iván Redondo, consultor político español y exdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, ha estado en 'El Comité' y ha hecho un análisis exhaustivo de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, tachando la campaña electoral de "híbrida" y dando la victoria al PSOE, aunque deja claro que no será con mayoría absoluta.

Desde el conocimiento y la experiencia que tiene a lo largo de todos estos años, Iván Redondo ha resumido todo lo que ha pasado en estas seis semanas atrás como que "todo el mundo irá al sitio": "Creo que el PSOE va a ganar las elecciones generales". No obstante, lo diferencia de que el "consorcio" PP y Vox tenga una mayoría sólida.

"La primera campaña de la historia híbrida"

"Estamos ante la primera campaña de la historia híbrida. No es como la que vivimos en el año 2023 ni la que dirigí en el año 2019, el año que más se votó en España", destaca Redondo, en 'El Comité'. Además, distingue entre campaña insider y campaña outsider.

La primera de ellas la marcan los paisanos, como los surcos sociales: "Hay un fallo en el sistema. Vivienda, salarios, pensiones, inmigración, seguridad, un modelo de país...".

Por otro lado, Redondo menciona unos "surcos" donde hay una "conversación social que creo que es la que dirige la campaña, y no tanto el candidato ni el partido ni el programa, y esto es una novedad".

Un ejemplo de ello es, según Iván Redondo, el motivo por el que se convocan las elecciones, tras tumbarse los dos decretos Maricarmen: "Esto es outsider, no sucede porque alguien lo tenga planificado", señala un Iván Redondo que une a todo esto el accidente de Urda y las entrevistas de David Broncano y Jordi Wild, entre otros.

"Estamos viviendo algo inédito. Ahora viene un cara a cara donde hay más espontaneidad y 'golpes' siempre, y tienes que concretar. Va a haber un momento periodístico y eso va a jugar en campaña", apunta Iván Redondo.

Ya enfocado más en las elecciones, el consultor político asegura que es muy probable que el PSOE, según las encuestas, sea la primera fuerza: "No descartaría que en la última semana tengamos un escenario así: el PP con 109 escaños, Vox doblando de 33 a 66 escaños, Frente Amplio con 11 escaños y el PSOE con 133 escaños".

La estrategia que puede permitir al PSOE sumar diputados

Iván Redondo justifica esta previsión aludiendo a la capacidad que tiene el PSOE para concentrar el voto de la izquierda en las provincias que reparten entre tres, cuatro, cinco y seis escaños.

Según explica, si los socialistas consiguen reunir cuatro de cada cinco votos de este electorado, podrían situarse cuatro puntos por delante del segundo partido y duplicar al tercero, logrando así un importante número de escaños en estas circunscripciones. Una estrategia que permitiría al PSOE sumar diputados que todavía no aparecen reflejados en las encuestas.

"El PSOE va a ganar"

"Creo que el PSOE va a ganar, otra cosa es que haga mayoría", ha concluido Iván Redondo.

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