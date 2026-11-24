"Por divergencias profesionales ", ha señalado Ramón Bermejo , tras lo que ha añadido que todo viene por una razón que "beneficia y saber y poder decir la verdad, y aclarar algunos de los puntos que son importantes en estas causas". "Es un tema que tiene muchas aristas", ha señalado.

Hay una pregunta que se ha repetido y mucho durante el tercer programa de 'El Comité', que se ha emitido este lunes en Cuatro , y es por qué Ramón Bermejo , periodista y presente en el plató, ya no es portavoz de Víctor de Aldama . Risto Mejide se lo ha preguntado y este ha respondido. Posteriormente, Víctor de Aldama ha entrado en directo y ha aclarado todo, protagonizando unos instantes de tensión.

Hay que recordar que durante el programa de este lunes ha salido a la luz una entrevista exclusiva de 'El Comité' a Alejandro Hamlyn, relacionado junto a Aldama con toda la trama de los hidrocarburos, con causas judiciales compartidas y maniobras políticas y mediáticas cruzadas.

"Se ha debido de sentir mal por venir aquí... me gustaría saberlo, porque no creo que se interponga en ello el hecho de dilucidar un tema que nos interesa a todos", ha subrayado Bermejo en 'El Comité'. Además, Ramón Bermejo ha apuntado que él quería que acudiera al programa: "Me duele mucho la parte afectiva".

Víctor de Aldama aclara su distanciamiento con Ramón Bermejo

Posteriormente, Víctor de Aldama se ha puesto en contacto con 'El Comité' y ha aclarado todo lo que ha ocurrido con Ramón Bermejo, el que era su portavoz: "Que haya tenido algo con él no cambia la relación que tenemos".

"Siento mucho esto. Me ha dolido personalmente lo de leer exportavoz de Víctor de Aldama, pero lo aclararé con él personalmente. No es por culpa de ir allí, puede ir al programa que quiera, es por un tema de conflicto", ha dicho Aldama, recordando que Alejandro Hamlyn tiene el mismo abogado que él y señalando que le dijo a Bermejo que hasta que eso no estuviera aclarado le dijo que no fuera al programa.

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