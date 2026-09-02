A la carta
En directo
Originals
Hazte Infinity+
Suscripciones

El Comisario

El comisario02 septiembre 2026

10 datos curiosos y secretos del rodaje de 'El Comisario' que aún no conoces

Resulta sorprendente que todavía queden detalles por descubrir sobre 'El Comisario', pero lo cierto es que algunos de estos datos sorprenderán al espectador
Compartir:

Te puede interesar