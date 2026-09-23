Josep Pedrerol alucina al enterarse que varios entrenadores de LALIGA comparten el criterio de Ortiz Arias

Los errores arbitrales de Ortiz Arias durante el derbi del pasado domingo entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid siguen dando mucho que hablar . Los entrenadores de Primera y Segunda se reunieron este martes en Madrid y Marcos Benito ha revelado en exclusiva en El Chiringuito que uno de los temas tratados fue la entrada de Kang-in Lee que ha acabado con Fede Valverde lesionado de gravedad. Josep Pedrerol ha alucinado al enterarse en directo que varios técnicos estaban de acuerdo con el criterio utilizado por Ortiz Arias para esa jugada en concreto.

"Bueno, han podido opinar varios entrenadores, algunos con micrófono, otros sin micrófono. Ha fallado Mourinho, ha fallado Quique Sánchez Flores, ha fallado Pellegrini y Bordalás. Esos cuatro de Primera División. Con micrófono tres: Sarabia, Ramis y Pacheta. Sin micrófono han hecho corrillos otros y algunos estaban a favor de la roja y otros no. No han votado, han opinado sobre ello. Y hay algunos entrenadores de élite que han dicho que esto no es roja. Se han quejado también de que, según la IFAB, que es la regla del fútbol, en función de cómo entiendas la regla, puedes pitar por un lado o por el otro. Los entrenadores quieren que haya unanimidad de decisiones en función de cada jugada", informaba Marcos Benito en exclusiva en El Chiringuito .

Una información que pilló por sorpresa a un Josep Pedrerol que sigue convencido de que Ortiz Arias debió de expulsar tanto a Kang-in Lee por su entrada a Fede Valverde como al Cuti Romero por su entrada a la rodilla de Jude Bellingham: "¿Algunos decían que no era roja? ¿Qué? ¿La de Fede Valverde?". "Estamos muy mal", comentaba Óscar Pereiro al enterarse de la opinión de algunos entrenadores de LALIGA.

Las explicaciones del CTA sobre las dos jugadas polémicas

El Comité Técnico de Árbitros consideró que la acción del atacante del Atlético de Madrid Kang-in Lee sobre el centrocampista del Real Madrid Fede Valverde durante el derbi madrileño debió ser tarjeta roja, según confirmó en el formato 'Tiempo de Revisión', pero definió la acción de Cuti Romero con Jude Bellingham como de "alta carga interpretativa". "¿Es tarjeta roja la entrada de Kang-in Lee? Kang-in Lee se lanza a cortar un avance de Fede Valverde. Impacto con los tacos en la pierna. Torsión de articulación, riesgo alto de lesión. Tiro libre directo y tarjeta roja. Error claro y manifiesto del árbitro, el VAR debió intervenir", expresó el CTA

En cuanto a la acción entre el 'Cuti' Romero y Jude Bellingham en ese mismo encuentro, sancionada con amarilla para el argentino después de la intervención del VAR, el organismo estableció que la entrada tenía "alta carga interpretativa", y el colegiado consideró "el pisotón como temerario". "Balón dividido entre dos jugadores. Cuti Romero, tras jugar el balón, pisa la pierna de Jude Bellingham. Intensidad con alta carga interpretativa. Miguel Ángel confunde el sentido de la infracción. El pisotón se produce en el mismo incidente evaluado por el árbitro. El VAR le recomienda una revisión por confusión de identidad. En el monitor, el árbitro evalúa el pisotón como temerario. Tiro libre directo y tarjeta amarilla. El VAR acertó al intervenir por confusión de identidad", explicó.

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