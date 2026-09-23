La estrategia de comunicación de Lamine Yamal para sacar a Mbappé de la carrera por el Balón de Oro

EL CHIRINGUITO 23 septiembre 2026

Intenso debate en El Chiringuito con la postura adoptada por Lamine Yamal para sacar a Kylian Mbappé de la carrera por el Balón de Oro.

La carrera por el Balón de Oro también se juega delante de los micrófonos. Lamine Yamal y Kylian Mbappé han concedido varias entrevistas durante los últimos días y sus argumentos han entrado de lleno en el debate sobre quién merece el premio. En El Chiringuito, Edu Aguirre, Josep Pedrerol, Álex Silvestre y Juanfe Sanz han analizado la estrategia del jugador del Barcelona y han puesto el foco en la forma en la que está defendiendo sus méritos frente a su principal rival. Yamal ha insistido, de nuevo, en que el Balón de Oro no debería decidirse únicamente por las cifras goleadoras. En su entrevista con Jorge Valdano de hace unos días explicó que existen aspectos de su juego que no siempre quedan reflejados en las estadísticas y ha defendido su peso en los títulos conquistados por el Barcelona y la Selección Española.

El argumento contrasta con el discurso de Mbappé. El francés ha puesto sobre la mesa sus números individuales después de una temporada en la que ha marcado 42 goles, 15 de ellos en la Champions League, pero en la que no conseguido ‘tocar metal’. Edu Aguirre compara las entrevistas de Lamine Yamal y Kylian Mbappé Edu Aguirre fue especialmente crítico con la forma de plantear la última entrevista de Lamine Yamal. “Tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, pero parecía una entrevista de trabajo. ¿Cuáles son tus virtudes? Pues yo creo que esto, esto, esto. ¿Y qué puedes presentar para el Balón de Oro? Pues porque yo esto, esto, esto”, dijo. El tertuliano considera que el futbolista azulgrana está exponiendo de manera muy directa los argumentos que pueden favorecer su candidatura. “Parece una entrevista de trabajo. Tú quieres pedir algo y la entrevista y el periodista están ahí para lucirte”, señaló. Aguirre también estableció una comparación con Mbappé y terminó posicionando al francés por delante en su valoración futbolística. “Lamine me encanta y lo hace bien. La gente le va a votar porque es diferente y es verdad, pero yo creo que es mejor jugador Mbappé”, afirmó.

Lamine Yamal y Mbappé durante el Mundial