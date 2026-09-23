La estrategia de comunicación de Lamine Yamal para sacar a Mbappé de la carrera por el Balón de Oro

La carrera por el Balón de Oro también se juega delante de los micrófonos. Lamine Yamal y Kylian Mbappé han concedido varias entrevistas durante los últimos días y sus argumentos han entrado de lleno en el debate sobre quién merece el premio. En El Chiringuito, Edu Aguirre, Josep Pedrerol, Álex Silvestre y Juanfe Sanz han analizado la estrategia del jugador del Barcelona y han puesto el foco en la forma en la que está defendiendo sus méritos frente a su principal rival.
Yamal ha insistido, de nuevo, en que el Balón de Oro no debería decidirse únicamente por las cifras goleadoras. En su entrevista con Jorge Valdano de hace unos días explicó que existen aspectos de su juego que no siempre quedan reflejados en las estadísticas y ha defendido su peso en los títulos conquistados por el Barcelona y la Selección Española.
El argumento contrasta con el discurso de Mbappé. El francés ha puesto sobre la mesa sus números individuales después de una temporada en la que ha marcado 42 goles, 15 de ellos en la Champions League, pero en la que no conseguido ‘tocar metal’.
Edu Aguirre fue especialmente crítico con la forma de plantear la última entrevista de Lamine Yamal. “Tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, pero parecía una entrevista de trabajo. ¿Cuáles son tus virtudes? Pues yo creo que esto, esto, esto. ¿Y qué puedes presentar para el Balón de Oro? Pues porque yo esto, esto, esto”, dijo.
El tertuliano considera que el futbolista azulgrana está exponiendo de manera muy directa los argumentos que pueden favorecer su candidatura. “Parece una entrevista de trabajo. Tú quieres pedir algo y la entrevista y el periodista están ahí para lucirte”, señaló.
Aguirre también estableció una comparación con Mbappé y terminó posicionando al francés por delante en su valoración futbolística. “Lamine me encanta y lo hace bien. La gente le va a votar porque es diferente y es verdad, pero yo creo que es mejor jugador Mbappé”, afirmó.
Pedrerol fue todavía más claro al resumir la estrategia que entiende que está llevando a cabo la estrella del Barcelona. “Dice que yo soy como Messi, Ronaldinho y luego los goles no valen. Como sabe que su rival vende goles, dice: los goles no”.
Álex Silvestre puso el foco en el argumento colectivo. “Si eres el mejor jugador, haces ganar títulos a tus equipos. Él lo ha hecho, Mbappé no. Es listísimo”, apuntó.
Juanfe Sanz, por su parte, cuestionó el peso que Yamal tuvo con España durante el Mundial pese al título conquistado por La Roja. “Ojalá hubiéramos visto la mejor versión de Lamine en el Mundial, pero no la vimos”, afirmó.
Pedrerol recordó, de manera irónica, la jugada del gol de Ferran Torres y señaló que Yamal, cómo él mismo explicó, arrastró a tres defensores antes de dejar espacio para Pedro Porro. Juanfe respondió a esto en un tono sarcástico. “La asistencia de Pedro Porro la miró con los ojos y era media asistencia suya”.
La realidad es que el reglamento oficial del Balón de Oro establece tres criterios, por orden de importancia: rendimiento individual y carácter decisivo, rendimiento colectivo y títulos conquistados, y clase y juego limpio. Los goles y los títulos forman parte de la valoración, pero no constituyen por separado el criterio del premio. Por tanto, ambos jugadores están exponiendo argumentos válidos para defender su posición en la carrera por este premio individual.
La gala se celebrará el 26 de octubre en Londres. Hasta entonces, las entrevistas de los principales candidatos seguirán alimentando un debate en el que cada jugador está exponiendo sus argumentos. Yamal lo hace reivindicando una influencia en los títulos conseguidos que, según afirma, va más allá de los goles y Mbappé, se apoya en sus cifras individuales.