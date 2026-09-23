Josep Pedrerol se parte de risa cuando se entera del motivo por el que Manuel Pellegrini no ha ido a la reunión de entrenadores con el CTA

EL CHIRINGUITO 23 septiembre 2026

En El Chiringuito han desvelado que José Bordalás y Manuel Pellegrini tampoco han acudido a la reunión con los árbitros y el motivo de la ausencia del técnico chileno ha hecho que Josep Pedrerol se parta de risa en pleno programa.

El CTA ha celebrado su reunión anual con los entrenadores de Primera y Segunda División para hablar sobre el arbitraje y los cambios de reglamento este año. Una reunión en la que la ausencia más notable fue la de José Mourinho, justo después de sus quejas del arbitraje del derbi madrileño, aunque no fue el único entrenador que falló a la cita. En El Chiringuito han desvelado que José Bordalás y Manuel Pellegrini tampoco han acudido a la reunión con los árbitros y el motivo de la ausencia del técnico chileno ha hecho que Josep Pedrerol se parta de risa en pleno programa. Pedrerol alucina con Pellegrini “Pellegrini estaba en el Camino de Santiago”, cuenta Álex Silvestre cuando pasan a hablar de los entrenadores que no han acudido a la reunión. “¿Cómo? ¿Pellegrini? Pero qué lo ha hecho… ¿andando?”, reacciona Josep Pedrerol que no puede evitar reírse por el surrealista motivo por el que Pellegrini se ha ausentado. Como el presentador no se lo creía, en el programa han comentado la imagen que ha subido el propio entrenador del Real Betis junto a Toni Doblás en Santiago sujetando una bandera del Betis.

Pellegrini y su cuerpo técnico tras completar el Camino de Santiago

Una imagen que ha sorprendido a casi todos los tertulianos, incluido el propio Josep Pedrerol, dada la edad de Manuel Pellegrini que sigue en plena forma a sus 73 años para completar una prueba tan exigente como el Camino de Santiago, para la que hay que prepararse a conciencia e ir bien preparado. De esta manera, el entrenador del Betis ha aprovechado el parón de selecciones para cumplir su promesa después de clasificar al Real Betis para la UEFA Champions League, aunque eso suponga no poder ir a la reunión de entrenadores con el CTA. Eso también explica el motivo de la bandera con la que han posado el cuerpo técnico del Betis, en la que aparece el escudo de las trece barras con una mitad verdiblanca y la otra la bandera europea para celebrar el logro conseguido la temporada pasada. “¡Promesa cumplida! Kilómetros de Champions”, comenta Toni Doblas en su publicación.