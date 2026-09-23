Lobo Carrasco reta a los que defienden al Real Madrid en el Chiringuito: "Decidlo públicamente, los árbitros pitan intencionadamente mal"

EL CHIRINGUITO 23 septiembre 2026

Lobo Carrasco contesta a los madridistas que piensan que los árbitros de LALIGA pitan mal al Real Madrid de manera premeditada.

La polémica arbitral del derbi madrileño después del 2-1 del Atlético al Real Madrid sigue generando debate en El Chiringuito. Paco Buyo ha vuelto a poner sobre la mesa las decisiones de Ortiz Arias y ha cuestionado su designación para este encuentro, mientras que Lobo Carrasco ha reaccionado ante la insinuación de que pueda existir una actuación premeditada contra el conjunto blanco, reclamando que quienes defienden esa teoría la sostengan públicamente. Buyo comenzó recordando que Ortiz Arias también había sido designado para otros encuentros importantes del fútbol español y que, para él, no estuvo bien. “El mismo árbitro, Atlético de Madrid-Real Madrid, el mismo árbitro, Barcelona-Athletic de Bilbao. Vaya planchazo le has metido, ¿eh? Y se parte la caja”, apuntó el colaborador sobre una acción de Lamine Yamal en ese encuentro que para él no estuvo arbitrada correctamente.

Además, el exguardameta centró su crítica en la composición del equipo arbitral. “La Federación, derbi madrileño, árbitro madrileño, me parece perfecto. ¿Y por qué no metes en el VAR a Del Cerro Grande, que es internacional y madrileño?”, planteó. Lobo Carrasco niega que exista una actuación premeditada frente al Real Madrid La respuesta de Lobo Carrasco fue inmediata. “¿Está todo premeditado? No”, contestó, antes de advertir de la gravedad de convertir esa posibilidad en una acusación contra los árbitros. “Es una acusación profesional muy grave. Muy grave”. El exfutbolista también entró en el análisis de las dos acciones más polémicas de la primera parte. En su opinión, la entrada de Cuti Romero sobre Bellingham debía quedarse en amarilla, mientras que la de Kang-in Lee sobre Valverde sí merecía la expulsión. En este último caso, el análisis posterior del Comité Técnico de Árbitros dio la razón a quienes reclamaban la roja. El CTA reconoció que el futbolista del Atlético debía haber sido expulsado por su entrada sobre Valverde y que el VAR debió intervenir. En cambio, el organismo arbitral consideró correcta la amarilla mostrada a Cuti Romero.

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