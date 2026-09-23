Edu Aguirre, crítico con el Barça: "Ellos han quitado a Rodri Hernández de la carrera por el Balón de Oro"

El Balón de Oro está a la vuelta de la esquina y los favoritos ya han empezado sus campañas para intentar conseguir hacerse con el premio. Dos de esos favoritos son Lamine Yamal y Kylian Mbappé, futbolistas por los que el Barça y el Real Madrid están haciendo presión para que sea su jugador el que salga elegido como mejor futbolista del planeta en este 2026. En El Chiringuito ha estado Yassin Nfaoui, periodista deportivo de Telefoot especializado en el fútbol francés, para contar todos los secretos y analizar las campañas de ambos futbolistas.
La de Mbappé es clara. El delantero francés está haciendo una serie de entrevistas para tratar de conseguir votos. “Es una campaña de un jugador que quiere más que nadie el Balón de Oro y que ha hecho muchas entrevistas. En una habla para África, otra con The Athletic y otra con CNN. Quiere conquistar todos los lugares del mundo para convencer a la gente que va a votar para el Balón de Oro”, confiesa Yassin.
La duda que tiene ahora todo el mundo es si el único rival que tiene Mbappé es Lamine Yamal y por eso Josep Pedrerol le pregunta por el joven futbolista de Rocafonda y por cómo lo ven gente cercana a L’Equipe, el diario francés que organiza el Balón de Oro. “En Francia se habla mucho de Mbappé y Yamal, pero se habla también de Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia que han hecho entrevistas también en París la semana pasada y el PSG quiere mostrar que sus jugadores también son importantes”, cuenta el periodista especializado en el Balón de Oro. “En la pelea también entra Harry Kane y él también está hablando del Balón de Oro. Pero sí que es cierto que Mbappé y Yamal son las dos estrellas de las que más se está hablando en Francia”.
Pero Mbappé no es el único que está haciendo ronda de entrevistas. También lo hace Lamine Yamal, el otro gran favorito para llevarse el Balón de Oro este 2026. El jugador del Barça ha concedido una entrevista precisamente con L’Equipe en la que ha comenzado una campaña para intentar desacreditar a Mbappé y poner en valor su fútbol con frases como “juego para hacer historia”, “todos los que ven mi fútbol ya conocen mis argumentos”, “el Balón de Oro recompensa al mejor del año, al jugador diferente, al que da placer ver. No tiene nada que ver con la cantidad de goles” o “cuando pienso en el Balón de Oro pienso en Messi, en Ronaldinho, jugadores que hacen sonreír cuando los ves”.
Una entrevista que ha levantado el debate en El Chiringuito sobre este proceder inaudito en los jugadores que directamente se ponen a hacer campaña como si fuesen una especie de políticos para intentar conseguir más votos para el Balón de Oro. Es la primera vez que vemos que dos favoritos al Balón de Oro se den tanto autobombo. Habla Mbappé y luego habla Lamine y a partir de ahí han ido sucediéndose las entrevistas.
Un debate que en el que ha participado Edu Aguirre para echar en cara al Barça que no cuenten con Rodri Hernández. “Es que Mbappé está solo. Rodri que era el más favorito para ganarlo… el Barça, Flick, Raphinha, todos lo han fulminado. El Barça ha dicho ‘ni Raphinha, ni Rodri… Lamine'”, asegura el periodista y tertuliano habitual del programa. “Parece que el Balón de Oro de Lamine es más del Barça que el de Rodri”, sentencia Pedrerol. “Y el Barça se ha quitado de en medio a un favorito. Campaña de club”, le responde Edu Aguirre.
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