Josep Pedrerol y la tarea pendiente de su Barça: "Quiero ganar la Champions, la última casi la ganó Lobo Carrasco"

Los errores arbitrales de Ortiz Arias en el derbi -ya asumidos públicamente por el CTA - siguen trayendo debate en El Chiringuito . Josep Pedrerol ha querido dejar claro que el FC Barcelona también ha ganado partidos por un penalti injusto y sin jugar bien al fútbol, un argumento que no ha sentado demasiado bien a Lobo Carrasco. El presentador de El Chiringuito lo tiene claro: prefiere jugar mal, no tener la posesión de la pelota pero ver a "su Barça" levantar por fin la Champions League.

"El Real Madrid está a seis puntos del Barça y podría estar a tres y es por deméritos del árbitro. Lobo, que el Barça también ha ganado partidos por un penalti en el último minuto, no es todo tan maravilloso. Se puede ganar jugando mal, sí. El Barça lleva dos años jugando muy bien y en Europa no la ve. Yo no quiero buen fútbol, quiero ganar. Que llevamos 12 años sin ganar la Champions League, que la última la ganaste casi tú, Lobo. A veces hay que jugar mal, y ganar. Pero la realidad es que si juegas mal y te perjudican mal los árbitros, amigo... Yo al Barça lo quiero ver en París (contra el PSG). En España estamos bien pero en Europa quiero verlo. El otro día escuchaba que si triplete, que si somos mejores que el PSG y el Manchester City...", opina Josep Pedrerol sobre el debe del Barça en Champions.

"No quiero tener la pelotita, quiero levantar la Champions"

"El Atlético de Madrid ha ganado el derbi con un error arbitral. Si se repite más veces el escándalo del domingo, LALIGA está condicionada. Que el Barça juegue dos partidos con diez, y hablamos. Al Sevilla el Barça no lo gana por 5-0. Me gustaría ver al Barça con diez. El Barça contra el Atleti y con diez, y a ver qué pasa. No hables del pasado, Lobo. Yo no quiero la pelota, quiero la Champions de League levantada ¿Cómo ganó el Barça a la Sampdoria? Con un gol por una falta que no era. Yo celebré el gol de Koeman y no era falta. Yo no quiero tocar la pelotita, quiero ganar la Champions", le recrimina Josep Pedrerol a Lobo Carrasco en el programa.