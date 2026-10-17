El comisario 17 octubre 2026

Algunas de las tramas de 'El Comisario' se inspiraban en sucesos de la vida real, pero siempre han encontrado la manera de hacerlos propios y adaptarlos

Suele decirse que la realidad supera a la ficción, por eso no es raro que estén triunfando tanto y desde hace tiempo los documentales, programas y pódcast de true crime, aquellos que recogen sucesos reales y los exponen para que todo el mundo pueda conocerlos mejor. También es algo que ha dado el salto a la ficción y cada vez hay más series que recrean crímenes reales, como el de los hermanos Menéndez o los crímenes cometidos por Jeffrey Dahmer. En su momento El Comisario hizo algo parecido, porque algunas de sus tramas y casos que investigaban estaban inspirados en la vida real. Ponían sobre la mesa problemas actuales que afectaban a la población, como situaciones relacionadas con el racismo o la trata de personas, pero también había algunos casos que eran un poco más concretos. Estaban inspirados en sucesos reales, inspirados, que no copiados, un matiz necesario porque eso era lo que les permitía poder hacerlo sin que la justicia sintiera que se estaban inmiscuyendo o dirigiendo la opinión de la población en casos que todavía estaban pendientes de ser juzgados.

'El Comisario': los cuatro casos más intrigantes de la mítica serie

Aprovechaban parte de la historia, cambiaban nombres, lugares y algunos detalles y contaban lo sucedido. También solían cambiar el final o la forma en la que se resolvía el misterio por parte de la policía, al fin y al cabo, es una serie centrada en el trabajo policial y no quedaría demasiado bien que la investigación destacara sus dificultades y no sus puntos fuertes. Además, tenían que contarlo todo en pocos minutos. Cada capítulo era una historia, salvo en las ocasiones en las que se extendía a lo largo de la temporada o había que esperar varios capítulos para entenderlo todo o para obtener resolución. Divertida, trepidante e interesante, El Comisario supo mezclar ficción y realidad y dejar a los espectadores con el corazón en un puño en más de una ocasión con casos intrigantes y llenos de matices. 'El Comisario': los cuatro casos más intrigantes de la mítica serie Quienes vieron la serie a tiempo real, es decir, la primera vez que se emitió en televisión, seguro que no tuvieron problemas en identificar los casos inspirados en la vida real de aquellos que surgían de la imaginación de guionistas y equipo. Actualmente, esto es un poco más complicado porque no solo ha pasado tiempo, también han pasado muchas cosas más y lo que en su momento parecía una atrocidad bien ha podido quedar eclipsado por el resto de 'atrocidades' que han ido pasando. Uno de los casos más sonados y más recordados fue el de un periodista infiltrado en un grupo de skinheads. Esta historia se basó en la experiencia real del hombre que se esconde tras el pseudónimo Antonio Salas y que más adelante narraría en primera persona su experiencia en el libro Diario de un skin. El libro se convirtió en un superventas y después se hicieron adaptaciones televisivas. Es un tema que suele emplearse en series de ficción, el protagonista se infiltra en diferentes organizaciones (de hecho, más adelante, Pope se infiltraría en una organización de narcotraficantes).

Uno de los casos más sonados y más recordados fue el de un periodista infiltrado en un grupo de skinheads

No siempre eran casos tan concretos, lo más habitual es que aprovecharan sucesos reales y los modificaran, mezclando varias cosas diferentes para que resultara ser un poco más cinematográfico, como al recrear el caso de un abogado que estafaba a una inmigrante polaca aprovechando la indefensión de la víctima. No todos los casos necesitaban ese extra, algunos venían con todo lo que se necesita para que la audiencia quede horrorizada, como en el caso de los crímenes de Pietro Arcán, al que se conocía con el sobrenombre de 'El asesino de Pozuelo'. Los psiquiatras que pudieron charlar con él le definieron como "un hombre sin empatía, sin sentimientos, capaz de disfrutar con el dolor ajeno". Fue condenado por acabar con el abogado Arturo Castillo y ensañarse con su familia. Se coló en la vivienda a través de una de las puertas del balcón que había quedado abierta en su casa de Pozuelo, disparó al matrimonio, golpeando salvajemente a Castillo, al que también apuñaló, y después atacó a las hijas de la pareja. La mujer había sobrevivido al disparo y fue quien llamó a los servicios de emergencia.

Lo más habitual es que aprovecharan sucesos reales y los modificaran