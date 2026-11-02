Violencia social y amenazas de muerte: el calvario de José Félix Díaz por no votar a Lamine Yamal para el Balón de Oro

Harry Kane se proclamó vencedor de la presente edición del Balón de Oro. Una cita, la de este año, que generó muchísimo debate en sus días previos, sobre todo por parte de algunos de sus protagonistas. A posteriori se siguen analizando las votaciones del jurado y ciertas reacciones que han traspaso límites incalculables. Uno de los grandes damnificados en este sentido ha sido José Félix Díaz. El periodista español ha recibido amenazas de todo tipo después de dar a conocer sus votos al Balón de Oro. Durante su presencia este pasado domingo en El Chiringuito desveló los días y momentos tan desagradables que han tenido que lidiar tanto él como algunos de sus seres queridos.
"Yo entiendo que hay disparidad de criterios, pero no entiendo la intransigencia, las agresiones verbales, las amenazas, las situaciones que a la gente que puede haber cerca de mí pueden llegarles a inquietar propiciadas por la actuación de algunos periodistas y medios de comunicación que se han dedicado a señalar, a repartir pasaportes y a repartir quién es español y quién no y que hay que ser español para votar a un jugador español. Han generado mucha violencia social. A mi me da igual esa violencia, vivo con ella, pero se han traspasado muchos límites.
Esto es un juego, para entretenernos y cuando ya se pasa... han sido denunciados, pero esas denuncias quedan en nada. Ha sido una constante. No entiendo que un medio de comunicación, en una imagen de tres líneas con mi cara ponga dos veces la palabra España. 'El español que no vota a España'. Esto es intentar echarme a la gente encima. Es un error, yo si voto a España. Lo que pasa que voto primero a Mbappé, segundo a Lamine, incluyo a cuatro jugadores de la selección, voto a Unai Simón, a Luis de la Fuente, a Luis Enrique. Yo lo tomo como un juego, como una parte más y orgulloso de pertenecer al jurado del Balón de Oro", prosiguió.
"Yo no esperaba esta reacción desmedida, traspasa cualquier tipo de límite. No quiero seguir porque no quiero dar importancia a ciertos personajillos que se han dedicado a echar toda la mierda posible contra mí porque no lo entiendo. Que compañeros de profesión se dediquen a hacer eso no lo puedo entender. Volvería a repetir la profesión. En los tres puntos que pone France Football no pone la nacionalidad ni que haya que votar a los de tu país. Para mí Lamine estuvo por detrás de Mbappé en su rendimiento general y como tal lo he votado. A mí no me duele, pero los periodistas debemos medir lo que hablamos o decimos, sobre todo cuando es un mensaje que va dirigido a mucha gente. Decepción con algunos, pero orgulloso.
"Ha habido amenazas de muerte, pero eso se las queda las redes sociales, me dan igual. Se retratan más algunos. He disfrutado, lo he pasado muy bien, he visto un cariño tremendo y nos hemos divertido, que de eso se trata", terminó José Félix Díaz.