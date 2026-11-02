Javi Balboa y Cristóbal Soria recrean el penalti de Aramburu a Nico Williams: "Es claro"

El vibrante derbi entre el Athletic y la Real Sociedad, que terminó con victoria rojiblanca por 2-1, estuvo marcado por una acción que finalmente decantó el encuentro para el cuadro local y que ha dado mucho que hablar durante y tras el choque. El colegiado del encuentro señaló penalti de Aramburu sobre Nico Williams sin dudarlo, una decisión que poco después fue corroborada desde la sala VOR. Así analizaron la jugada en El Chiringuito.
La acción dejó opiniones de todos los tipos. Aramburu, principal protagonista, dejó clara su visión sobre lo sucedido justo después del encuentro. "Creemos que el penalti es una acción que no es penalti. Nos acaban de enseñar la imagen del chip y dice que toco el balón, pero el árbitro afirma que yo no toco el balón. Ahora que tienen toda la tecnología me parece increíble que piten un penalti así cuando claramente la toco yo", sentenció.
La polémica también fue objeto de debate en El Chiringuito. Los contertulios debatieron el motivo por el cual Hernández Hernández terminó decretando la pena máxima cuando las imágenes parecen mostrar como Aramburu toca la pelota antes que a Nico. Entre tantas opiniones, tanto Javi Balboa como Cristobal Soria optaron por recrear la jugada con un balón de por medio a modo de ejemplo.
Ambos, de pie en el plató, evidenciaron que dicha jugada no debió ser penalti y para ello recrearon una acción similar. El ejemplo vino acompañado de opiniones contrarias y reproches.
Como comentábamos, la polémica jugada del derbi vasco dio para muchas opiniones. Entre ellas las de Ildefonso Urízar y José Javier Pajares, habituales colaboradores de El Chiringuito y exárbitros de Primera. Ambos coinciden en que Hernández Hernández acierta en su decisión. "Yo ante todo soy árbitro cuando estoy analizando jugadas. Para mí es penalti porque Aramburu no toca el balón y le traba", comentó Urízar.
"A mí lo que me da garantía es la situación de Hernández Hernández y Del Cerro Grande, que tiene los medios técnicos para decidir. Para mí es penalti, eso de antemano. Ahora se debate si toca o no toca el balón. Ahora nadie discute cuando se señala el fuera de juego porque es automático al cien por cien. Ahora lo tendremos que aceptar con esto. Si el chip está diciendo que Aramburu no está tocando el balón habrá que aceptarlo. Evidentemente lo puede derribar. Si Aramburu tocara el balón nítidamente no habría penalti, pero es que en este caso no lo toca", agregó Pajares al respecto.
Colaboradores como Jota Jordi expusieron opiniones contrarias. "Nos toman el pelo. Esto no es penalti. Aramburu toca el balon y lo saca de manera limpia".
La famosa jugada sirvió para que el Athletic volviera a tomar ventaja en el derbi y, a la postre, lograra los tres puntos después de una vibrante primera parte aderezada con los tantos de Iñaki Williams, Luka Sucic y el propio Álex Berenguer desde los 11 metros.