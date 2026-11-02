Javi Balboa y Cristóbal Soria recrean el penalti de Aramburu a Nico Williams: "Es claro"

EL CHIRINGUITO 02 noviembre 2026

El penalti de Aramburu sobre Nico Williams marcó el devenir del derbi vasco y Cristóbal Soria y Javi Balboa han recreado la polémica jugada en El Chiringuito.

El vibrante derbi entre el Athletic y la Real Sociedad, que terminó con victoria rojiblanca por 2-1, estuvo marcado por una acción que finalmente decantó el encuentro para el cuadro local y que ha dado mucho que hablar durante y tras el choque. El colegiado del encuentro señaló penalti de Aramburu sobre Nico Williams sin dudarlo, una decisión que poco después fue corroborada desde la sala VOR. Así analizaron la jugada en El Chiringuito.

La acción dejó opiniones de todos los tipos. Aramburu, principal protagonista, dejó clara su visión sobre lo sucedido justo después del encuentro. "Creemos que el penalti es una acción que no es penalti. Nos acaban de enseñar la imagen del chip y dice que toco el balón, pero el árbitro afirma que yo no toco el balón. Ahora que tienen toda la tecnología me parece increíble que piten un penalti así cuando claramente la toco yo", sentenció. La polémica también fue objeto de debate en El Chiringuito. Los contertulios debatieron el motivo por el cual Hernández Hernández terminó decretando la pena máxima cuando las imágenes parecen mostrar como Aramburu toca la pelota antes que a Nico. Entre tantas opiniones, tanto Javi Balboa como Cristobal Soria optaron por recrear la jugada con un balón de por medio a modo de ejemplo. Ambos, de pie en el plató, evidenciaron que dicha jugada no debió ser penalti y para ello recrearon una acción similar. El ejemplo vino acompañado de opiniones contrarias y reproches.

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