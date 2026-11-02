Tenso debate por el penalti no pitado a Diomande: "Hay que proteger al jugador"

El Real Madrid salió victorioso de su visita a El Sardinero, donde goleó al Racing de Santander por 0-3 tras una nueva gran actuación grupal. El cómodo triunfo no es motivo para que no se hable de algunas de las acciones polémicas que dejó el choque. Una tuvo que ver con el polémico penalti señalado a Mbappé y la otra con un pisotón sobre Diomande que pasó desapercibido.

Esta jugada también ha generado un intenso debate en El Chiringuito , donde se analizó de manera minuciosa lo sucedido y la forma de actuar del colegiado y sus ayudantes. En pleno debate, Marcos Benito desveló cuál era el estado físico de Diomande tras acabar el partido a colación de dicho pisotón. "Diomande acabó muy dolorido del pisotón y tiene una herida en el dedo gordo del pie izquierdo. Justamente en el dedo", explicó tras hablar con el entorno del jugador.

Pese a que la acción sobre el francés tuvo mayor trascendencia, en los medios no ha pasado desapercibido el pisotón que Mantilla propina a Diomande en dentro del área en los compases iniciales de la primera parte. Ni el árbitro ni el VAR se percataron de la acción, que para muchos debió acabar en lanzamiento desde los 11 metros.

Josep Pedrerol también ofreció su visión de los hechos y salió en defensa de la integridad física de los futbolistas. "No hay duda, el pisotón le hace daño, que le pisa, no hay duda. Yo me baso sobre todo en proteger al futbolista y Javi Balboa da un ejemplo perfecto ¿Qué busca un jugador cuando va a pisar a otro? Marcarlo. Aquí la inercia no es, busca la intimidación y la intimidación es parte del fútbol".

El debate de El Chiringuito

Javi Balboa fue el primero en intervenir para denunciar, a su parecer, un penalti clarísimo. "En este caso le pisa, para mí creo que hay pisotón, le pisa claramente. Estamos siempre con lo mismo, depende del partido, del árbitro, siempre igual".

Tanto Cristóbal Soria como Ildefonso Urízar, exárbitro y habitual colaborador del programa, defendieron lo contrario. Para ninguno de ellos hay penalti en dicha acción. "Yo no veo pisotón, veo que le puede rascar en el empeine con los tacos, pero pisotón no. Podemos hablar ahora si es penalti o no. Si empezamos hablando de que hay un pisotón ya estamos entrando con el pie cambiado porque no hay pisotón. Estamos analizando la jugada mal", espetó Soria.

"Yo no discuto que le haya podido hacer daño en el dedo, pero la verdad es que es una acción totalmente residual y le roza un poco. No todas las jugadas son iguales ni los partidos son iguales. Las acciones, en un partido, tienen un contexto y en otros otro, según la entrada, la posición del pie, de los tacos", añadió Urízar.

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