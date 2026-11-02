Josep Pedrerol pide penalti de Mantilla sobre Diomande: "Para eso estoy yo"

EL CHIRINGUITO 02 noviembre 2026

El Racing - Real Madrid no estuvo exento de la polémica arbitral. Los seguidores del Real Madrid reclaman un penalti sobre Diomande que ni el árbitro ni el VAR fueron capaces de ver.

La undécima jornada de LALIGA EA SPORTS no estuvo para nada exenta de polémica. Los focos apuntaron a diferentes acciones en dos partidos de mucha tensión. Por un lado, el derbi vasco entre el Athletic Club y la Real Sociedad y la acción entre Aramburu y Nico Williams. Por otro, las jugadas dentro del área del Racing en el choque frente al Real Madrid.

La primera, sobre Mbappé, acabó en un penalti por el que muchos claman al cielo. La repetición deja muchísimas dudas sobre la caída del jugador francés y el dictamen del colegiado. Lo mismo sucede con el pisotón de Mantilla sobre Diomande, también en la primera parte. En esta ocasión, ni el árbitro ni el VAR vieron nada punible pese a las protestas del equipo merengue. Josep Pedrerol se encargó de esclarecer lo sucedido junto a sus colaboradores en El Chiringuito. Alzó la voz por lo sucedido en la acción de Diomande de la siguiente forma: Todo el mundo habla del penalti a Mbappé. Todo el mundo lo tiene claro. Que si es un robo del Madrid, que si la presión está surtiendo efecto. ¿Y el pisotón a Diomande? ¿Quién habla de eso? Aquí estoy yo para decirlo. LaLiga está apasionante. El Barcelona juega bien, algunos dicen que ante equipos menos importantes. El Madrid juega muy bien al fútbol. El Atlético juega bien. Están los tres arriba y la semana que viene juega el Atlético ante el Barcelona. LaLiga se aprieta, está apasionante, pero con polémica arbitral. Polémica con los penaltis de El Sardinero", comentó.

El posible penalti no pitado sobre Diomande