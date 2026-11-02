Josep Pedrerol pide penalti de Mantilla sobre Diomande: "Para eso estoy yo"

La undécima jornada de LALIGA EA SPORTS no estuvo para nada exenta de polémica. Los focos apuntaron a diferentes acciones en dos partidos de mucha tensión. Por un lado, el derbi vasco entre el Athletic Club y la Real Sociedad y la acción entre Aramburu y Nico Williams. Por otro, las jugadas dentro del área del Racing en el choque frente al Real Madrid.
La primera, sobre Mbappé, acabó en un penalti por el que muchos claman al cielo. La repetición deja muchísimas dudas sobre la caída del jugador francés y el dictamen del colegiado. Lo mismo sucede con el pisotón de Mantilla sobre Diomande, también en la primera parte. En esta ocasión, ni el árbitro ni el VAR vieron nada punible pese a las protestas del equipo merengue. Josep Pedrerol se encargó de esclarecer lo sucedido junto a sus colaboradores en El Chiringuito. Alzó la voz por lo sucedido en la acción de Diomande de la siguiente forma:
Todo el mundo habla del penalti a Mbappé. Todo el mundo lo tiene claro. Que si es un robo del Madrid, que si la presión está surtiendo efecto. ¿Y el pisotón a Diomande? ¿Quién habla de eso? Aquí estoy yo para decirlo. LaLiga está apasionante. El Barcelona juega bien, algunos dicen que ante equipos menos importantes. El Madrid juega muy bien al fútbol. El Atlético juega bien. Están los tres arriba y la semana que viene juega el Atlético ante el Barcelona. LaLiga se aprieta, está apasionante, pero con polémica arbitral. Polémica con los penaltis de El Sardinero", comentó.
La mencionada jugada sobre Diomande fue objeto de debate en El Chiringuito y dejó diferentes puntos de vista. Mientras que algunos vieron penalti claro, otros contertulios no vieron nada punible en la acción. Uno de los que alzó la voz para pedir penalti y criticar la conducta arbitral fue Javi Balboa. "En este caso le pisa, para mí creo que hay pisotón, le pisa claramente. Estamos siempre con lo mismo, depende del partido, del árbitro, siempre igual".
Cristóbal Soria le replicó asegurando que solo se trataba de un roce doloroso con su bota. "Yo no veo pisotón, veo que le puede rascar en el empeine con los tacos, pero pisotón no. Podemos hablar ahora si es penalti o no. Si empezamos hablando de que hay un pisotón ya estamos entrando con el pie cambiado porque no hay pisotón. Estamos analizando la jugada mal".
El propio Pedrerol, a posteriori, también salió en defensa de la integridad física de los jugadores en acciones como esta. "No hay duda, el pisotón le hace daño, que le pisa, no hay duda. Yo me baso sobre todo en proteger al futbolista y Javi Balboa da un ejemplo perfecto ¿Qué busca un jugador cuando va a pisar a otro? Marcarlo. Aquí la inercia no es, busca la intimidación y la intimidación es parte del fútbol".