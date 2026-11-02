Gafas y gorro de piscina: Cristóbal Soria acusa de piscinero a Kylian Mbappé

El duelo de El Sardinero entre el Racing de Santander y el Real Madrid dejó dos de las acciones polémicas más comentadas del fin de semana futbolístico. Una acabó en penalti y gol y la otra pasó desapercibida tanto para el colegiado como para el VAR. En este caso hablamos de la primera de ellas, que terminó en pena máxima por la caída de Mbappé dentro del área. Así lo analizaron en El Chiringuito.
El Racing puso el grito en el cielo al apreciar en la repetición como Mbappé acaba en el suelo sin que se produjese contacto alguno por parte del jugador local. La rapidez de la acción genera dudas, pero la visualización posterior deja claro lo que pasó en el área.
Dicha jugada generó un extenso debate en El Chiringuito que también vino acompañado de buenas dosis de humor. Cristóbal Soria fue el encargado de sacar más de una sonrisa a los presentes con el regalo que le hizo a Josep Pedrerol en el plató y que iba dirigido a los jugadores del Real Madrid. Se trataba de un gorro y unas gafas de piscina.
"Antes de empezar con la polémica te he traído un regalito. Yo sé que tu tienes buena relación con Mbappé y te he traído un gorro de piscina y unas gafas para que se lo dejes. Puedo entender en tiempo real que sea penalti, pero cuando analizas la jugada el jugador del Racing no agarra a Mbappé, en cuanto nota contacto quita el brazo directamente. Tal como viene Mbappé lo quita. Es además tarjeta a Mbappé", añadió Soria.
Todos los colaboradores coinciden en que no existió penalti sobre Mbappé, aunque matizan que la velocidad de la jugada, el brazo del jugador del Racing y la caída de Mbappé dan a entender de primeras que sí lo es. La clave está en la revisión posterior.
"En play me parecía penalti porque el jugador del Racing se desentiende y saca el brazo, lo que pasa que la intensidad no se puede medir. Cuando ves la repetición te das cuenta de que ese brazo no tiene ningún tipo de intensidad y que no le cambia la carrera a Mbappé. El jugador del Racing compra muchas papeletas para ser víctima de esto. El árbitro de campo ve un brazo extendido intentando impedir el avance de un contrario, en play piensa que es penalti y en el momento que existe un contacto y es interpretar la intensidad en un contacto el VAR tiene muy pocas posibilidades de intervenir ahí", comentó Juanfe Sanz.
La opinión de Javi Balboa fue similar. "En directo lo pitas a la velocidad que va la jugada. Es verdad que Mbappé deja la pierna atrás y no le ha tocado. Entre las dos cosas a esa velocidad tu la pitas en el campo, pero ahí tiene que entrar el VAR para corregirlo".
"En directo puede parecer penalti. El árbitro ve que la mano toca a Mbappé y en ese momento el VAR no puede entrar. La intensidad no la puede valorar. El árbitro ve que le toca y el VAR no puede medir la intensidad, no lo puede discutir", añadió Josep Pedrerol.