Gafas y gorro de piscina: Cristóbal Soria acusa de piscinero a Kylian Mbappé

EL CHIRINGUITO 02 noviembre 2026

Todo el mundo habla del penalti que el árbitro pitó sobre Mbappé tras un contacto muy ligero. Cristóbal Soria tiene un mensaje para el delantero del Real Madrid.

El duelo de El Sardinero entre el Racing de Santander y el Real Madrid dejó dos de las acciones polémicas más comentadas del fin de semana futbolístico. Una acabó en penalti y gol y la otra pasó desapercibida tanto para el colegiado como para el VAR. En este caso hablamos de la primera de ellas, que terminó en pena máxima por la caída de Mbappé dentro del área. Así lo analizaron en El Chiringuito.

El Racing puso el grito en el cielo al apreciar en la repetición como Mbappé acaba en el suelo sin que se produjese contacto alguno por parte del jugador local. La rapidez de la acción genera dudas, pero la visualización posterior deja claro lo que pasó en el área. Dicha jugada generó un extenso debate en El Chiringuito que también vino acompañado de buenas dosis de humor. Cristóbal Soria fue el encargado de sacar más de una sonrisa a los presentes con el regalo que le hizo a Josep Pedrerol en el plató y que iba dirigido a los jugadores del Real Madrid. Se trataba de un gorro y unas gafas de piscina. "Antes de empezar con la polémica te he traído un regalito. Yo sé que tu tienes buena relación con Mbappé y te he traído un gorro de piscina y unas gafas para que se lo dejes. Puedo entender en tiempo real que sea penalti, pero cuando analizas la jugada el jugador del Racing no agarra a Mbappé, en cuanto nota contacto quita el brazo directamente. Tal como viene Mbappé lo quita. Es además tarjeta a Mbappé", añadió Soria.

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