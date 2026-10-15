Vinicius vuelve a no rendir pero sale a pasar facturas: "La afición tiene que pitarme"

Vinicius sigue sin recuperar su mejor versión y ya van muchos partidos así. El brasileño provocó uno de los goles de la Roma con una infantil pérdida y acabó siendo sustituido a las primeras de cambio. Esta vez, en vez de hablar en redes, decidió salir a dar explicaciones a zona mixta. El delantero no rehuyó ningún tema y pidió a su propia afición que le vuelva a pitar en el siguiente encuentro en el Santiago Bernabéu. Los colaboradores de El Chiringuito analizaron sus palabras en el programa.

El brasileño reconoció que se enfadó cuando José Mourinho decidió sustituirlo durante el partido contra el Roma, aunque aceptó que el entrenador acertó con la decisión. “ Siempre quiero jugar todos los partidos , todos los minutos, pero sé de mi momento, sé cómo estoy jugando”, explicó Vinícius, que añadió que está en el equipo para ayudar y entiende que los cambios puedan servir para modificar la dinámica del encuentro.

“ No me acuerdo un jugador que ha tenido cuatro partidos de sanción ”, dijo Vinícius en la zona mixta después del partido contra el Roma, que el conjunto merengue remonto en apenas siete minutos, al ser preguntado por la sanción. El brasileño añadió que le sorprendió la tarjeta roja y afirmó: “ No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me diera cuatro partidos. Y al final la tarjeta amarilla siempre es para Vini”.

Preguntado por su relación con Mourinho, el atacante aseguró que ambos mantienen una buena relación. “Siempre tenemos muy buena relación, me dice las cosas claras”, afirmó. Vinícius admitió que se había enfadado “un poco” con el técnico por sacarlo del partido, pero reconoció después que el equipo mejoró con los cambios. “Al final él tenía la razón, el equipo ha cambiado, ha mejorado y esto es lo más importante”, señaló. “La buena racha va a volver, los goles van a volver, estoy seguro de eso, no tengo ninguna duda”, concluyó.

"La afición tiene que pitarme, porque yo estoy para marcar goles, pero los árbitros no lo entiendo. La tarjeta amarilla siempre es para 'Vini'. Tenemos que defender a los jugadores que hacemos diferente el fútbol, como Lamine y Julián Álvarez. Los defensas tienen todo el derecho de pegarme todo el partido y al final la tarjeta es para mí. Sé que no estoy en mi mejor versión, he tenido momentos peores, muchos han dudado de mí. Siempre he dado la cara y la buena racha va a volver, no tengo ninguna duda, y estoy aquí para ayudar al equipo", añadió en la zona mixta.

También resumió la victoria de su equipo ante la Roma: "Esto es el Real Madrid. Necesitábamos de un partido como este, que cambia la temporada, la dinámica. Nos va a ayudar, nos va a impulsar un poco. Han entrado los jugadores más jóvenes y han dado la cara, han hecho un gran partido. Endrick ha marcado gol, nos ha ayudado y por eso ha ganado el 'MVP', y Espí siempre que entra cambia la dinámica".

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