Javi Balboa señala quién debe acompañar a Fede Valverde en el centro del campo del Real Madrid

EL CHIRINGUITO 15 octubre 2026

Javi Balboa señaló en El Chiringuito el problema que tiene el Madrid en el centro del campo y la solución pasa por buscarle otro compañero de medular a Fede Valverde

El Real Madrid volvió a ganar en la Champions League tirando de otra épica remontada contra la AS Roma (3-4). Van dos partidos en la competición europea y los blancos suman los seis puntos posibles después de ganar a los romanos y al Inter de Milán en la primera jornada. Sin embargo, aunque el Real Madrid se encuentra clasificado entre los 8 primeros, el juego del equipo deja mucho que desear y en la máxima competición europea no solo vale con pegar un achuchón en los últimos minutos para salvar los muebles. Una de las claves de este mal juego del Real Madrid la apuntó Javi Balboa en El Chiringuito, señalando a dos centrocampistas que no deberían volver a jugar juntos. El jugador que debe acompañar a Fede Valverde Para el exfutbolista del Real Madrid, ni Fede Valverde ni Tchouaméni pueden jugar juntos. Ambos jugadores tuvieron problemas la temporada pasada después de un incidente en el vestuario y, a pesar de que parece que el problema se ha solventado, dentro del campo no congenian nada. “Mourinho valora muchísimo a Fede Valverde. “Creo que es fundamental para todos los entrenadores que han pasado, no solo para Mourinho, para todos los entrenadores. Pero sí estoy en un punto de acuerdo con Cristóbal en el que yo creo que Güler en este equipo tiene que jugar. Y si no es Güler, es Bernardo Silva”, argumenta el tertuliano de El Chiringuito.

“Y no pueden jugar los dos juntos en este momento (Fede Valverde y Tchouaméni), porque al final es verdad que hemos visto que en la primera parte o durante más, no, 70 minutos, la salida del balón la estaba haciendo Courtois con balones largos. Eso no puede pasar. Una, dos, tres veces puntualmente, sí, pero en un Real Madrid como tónica habitual o como norma que el balón lo tenga que lanzar eh... Courtois, cuando luego aparte los delanteros no te ganan un balón y luego la segunda jugada no... tampoco ganas la segunda jugada, pues si tú vas a utilizar a Courtois, saca al equipo, empuja al equipo y entonces lanza e intenta tener al equipo más junto. Pero todas las veces que se está lanzando, se está quedando la segunda jugada, la cogía la Roma y jugaba con mucho espacio en el centro del campo. Con lo cual, yo creo que Güler, que además tiene muy buen pie, que ha dado las tres asistencias en el... a balón parado, tiene que jugar en este equipo titular”, acaba comentando tajantemente Javi Balboa, para pedir sitio a Bernardo Silva o Arda Güler y acabar con el doble pivote realmente falto en creación que forman el uruguayo y el francés. Cabe destacar que el Madrid mejoró muchísimo en la remontada contra la Roma después de la entrada de Álvaro Carreras, Carlos Espí o Endrick, pero sobre todo con Bernardo Silva y Arda Güler sobre el césped, por lo que Mou debería tomar nota para el siguiente partido y cambiar el once titular.

Fede Valverde, tras la entrada de Kang-in Lee