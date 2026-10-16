Joan Gaspart se retracta sobre Leo Messi: "Me pasé, le quiero como a un hijo"

Joan Gaspart mostró hace unos días en 'Sólo para culés' su gran enfado con Leo Messi. El expresidente del FC Barcelona estaba molesto porque el crack argentino no se hubiera acordado de su exclub en su discurso de más de 11 minutos en el que se despidió de la Selección Argentina. Tras el gran revuelo que causaron sus palabras, sobre todo en El Chiringuito, Gaspart ha querido retractarse, señalando que "Leo Messi es como un hijo para él".

Las declaraciones de la polémica de Joan Gaspart

"Lionel Messi, como futbolista, es indiscutible, el mejor del mundo y un gran jugador, pero hay una cosa que no se tiene que olvidar: el Barça está por encima de él. Y que vaya con cuidado, y lo digo desde el amor histórico que tengo por un jugador que fiché cuando tenía 13 años y yo era presidente del Barça, que vaya con cuidado. El Barça está por encima de su persona, él es un gran jugador, el mejor del mundo, en parte, no digo en qué porcentaje, en parte gracias al Barça. Por tanto, esto no se puede olvidar. Yo dejo todavía pasar un margen de tiempo pero llegará el día en que a mí empezara a molestar. Que el señor Leo Messi no ponga ni la más mínima pega en venir al Barça a despedirse de la afición, sea quien sea el presidente, que venga deprisa del Barça, y si Leo Messi viniera a despedirse y no viene porque Laporta es el presidente y viene el día que Laporta no esté, yo no iría a ese homenaje ¿Quién se ha creído? Si lo fuera, yo no voy a ese día al homenaje".