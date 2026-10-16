A Vinicius le puede salir muy caro su taconazo: "Mourinho ya ha hablado con Endrick"

A pesar de la remontada contra la AS Roma, el juego del Real Madrid sigue estando muy discutido y Mourinho no termina de dar con la tecla de qué es lo que sucede. Uno de los jugadores que peor están en este inicio de temporada es Vinicius. El futbolista brasileño está pasando una época muy mala con su expulsión contra el Villarreal y la posterior noticia de su sanción de cuatro partidos en LALIGA EA Sports. El partido contra la Roma podría haber sido el momento idóneo para pegar un golpe sobre la mesa y cambiar esta dinámica negativa. Sin embargo, Vini acabó señalado por el propio Mou por un fallo garrafal que acabó siendo decisivo en el segundo gol de los italianos y fue sustituido por Endrick para culminar la remontada. Un factor clave en la victoria que puede ser un aviso de Mou a Vinicius, tal y como avanza Josep Pedrerol en El Chiringuito.

“Lo del taconazo de Vinicius es terrible. Y me decía Marcos Benito que cuando acaba el partido y antes de que Mourinho aparezca a hablar con los medios que tienen derechos de la Champions, estuvo hablando, ha estado hablando, estuvo hablando con Endrick durante una buena parte, durante un buen... un rato. Y le dijo algo así como que tendría muchas oportunidades esta temporada, que estuviese tranquilo, que tenía un papel muy importante... tendría un papel muy importante esta temporada Endrick. Y es verdad que dice Marcos que en el vídeo no se ve a Vinícius porque cuando acaba el partido se va... bueno, se va él como como cabreado y no... no se queda a aplaudir a los compañeros, sino que se va para el vestuario y por eso no aparece”, comenta el presentador de El Chiringuito.