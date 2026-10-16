A Vinicius le puede salir muy caro su taconazo: "Mourinho ya ha hablado con Endrick"

A pesar de la remontada contra la AS Roma, el juego del Real Madrid sigue estando muy discutido y Mourinho no termina de dar con la tecla de qué es lo que sucede. Uno de los jugadores que peor están en este inicio de temporada es Vinicius. El futbolista brasileño está pasando una época muy mala con su expulsión contra el Villarreal y la posterior noticia de su sanción de cuatro partidos en LALIGA EA Sports. El partido contra la Roma podría haber sido el momento idóneo para pegar un golpe sobre la mesa y cambiar esta dinámica negativa. Sin embargo, Vini acabó señalado por el propio Mou por un fallo garrafal que acabó siendo decisivo en el segundo gol de los italianos y fue sustituido por Endrick para culminar la remontada. Un factor clave en la victoria que puede ser un aviso de Mou a Vinicius, tal y como avanza Josep Pedrerol en El Chiringuito.
“Lo del taconazo de Vinicius es terrible. Y me decía Marcos Benito que cuando acaba el partido y antes de que Mourinho aparezca a hablar con los medios que tienen derechos de la Champions, estuvo hablando, ha estado hablando, estuvo hablando con Endrick durante una buena parte, durante un buen... un rato. Y le dijo algo así como que tendría muchas oportunidades esta temporada, que estuviese tranquilo, que tenía un papel muy importante... tendría un papel muy importante esta temporada Endrick. Y es verdad que dice Marcos que en el vídeo no se ve a Vinícius porque cuando acaba el partido se va... bueno, se va él como como cabreado y no... no se queda a aplaudir a los compañeros, sino que se va para el vestuario y por eso no aparece”, comenta el presentador de El Chiringuito.
El propio entrenador del Real Madrid se mostró muy cabreado cuando Vinicius perdió el balón por intentar un taconazo que acabó con la Roma marcando el 2-1. Mou no pudo reprimirse y ya en el césped se mostró muy pero que muy enfadado con el taconazo fallido del brasileño y en rueda de prensa volvió a insistir en ese error. “En el segundo tiempo estaba más estable y es cuando nos comemos un gol que no podemos comer, no podemos hacer lo que hemos hecho”, comentó Mou al terminar el encuentro.
Lo que sí hizo fue elogiar el partidazo de Endrick, que cambió por completo el partido y estuvo muy acertado de cara a portería para conseguir darle la vuelta al encuentro y remontar el resultado. “Bueno, no es que trabaje con él desde hace años, pero ya llevo algunos meses trabajando con él. Conozco su talento. Sé que, obviamente, es un chico que todavía tiene que mejorar. A veces, esas comparaciones, que no deberían hacerse, entre jugadores jóvenes y otros con una trayectoria increíble, no ayudan. Pero yo siempre he tenido claro, y tú eres testigo de ello, que no es un jugador para ceder ni para vender, porque es un jugador de nivel Real Madrid. Y hoy, sin duda, ha sido su noche”, comentó el portugués sobre Endrick.
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