El discurso de Juanma Rodríguez que no gustará a los culés: "Han nacido y morirán con el Real Madrid por delante"

EL CHIRINGUITO 16 octubre 2026

Juanma Rodríguez ha acudido a El Chiringuito para responder a todos aquellos aficionados del Barça que creen que su equipo es mejor que el Real Madrid a día de hoy. Mucho ojo a sus palabras.

Son muchos los periodistas y aficionados del FC Barcelona que sostienen que en los últimos años ha habido un sorpasso del Barça al Real Madrid en lo que a legado futbolístico se refiere. Juanma Rodríguez ha acudido a El Chiringuito para responderles a todos ellos y asegurar que los culés "nacen y muere con el Real Madrid siempre por delante del FC Barcelona".

Real Madrid - FC Barcelona, una rivalidad histórica "He visto la encuesta de un chaval que tendría 18 años diciendo: 'Este no es el Madrid que yo veía de crío'. Cuando en los últimos 12 el Madrid ha ganado 6 Copas de Europa igual, igual. Lo que ha visto él ha sido probablemente, lo que ha vivido él, ha sido probablemente la edad más dorada del Real Madrid. Ese puntito de soberbia que yo, si me permites, yo por empatizar con... fíjate que me lo estás poniendo complicado, o me lo estoy poniendo yo difícil a mí mismo, pero por empatizar con un culé, ese puntito de soberbia ahora yo lo entiendo. O sea, entiendo el sentido general del 'Solo para culés', lo entiendo porque ahí conviven en ese programa tres generaciones en realidad, un hombre más joven, más con más chispa, más vibrante, dos maduritos interesantes, y luego Joan Gaspart. Las tres generaciones, fíjate lo que te estoy diciendo, las tres generaciones, empezando por la de Joan Gaspart y terminando por la de Jota Jordi, han nacido, en el caso de Joan Gaspart, con el Madrid por delante del Barça, y la última ha nacido con el Madrid por delante del Barça. Y dentro de muchísimos años, para que no quede ninguna duda, eh, larga vida a todo el mundo, dentro de muchísimos años... mira, me voy a poner yo: yo me moriré y el Madrid estará por encima del Barça de forma que esa soberbia, esa especie de 'ay, ya les tenemos, ya les tenemos, ya les tenemos'", verbaliza un sonriente Juanma Rodríguez.

Lamine Yamal, en el Sevilla-Barça.