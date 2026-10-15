Josep Pedrerol reivindica a José Mourinho tras la remontada ante la Roma: "Es un éxito suyo"

E l Real Madrid tiró más de una hora de partido ante la Roma y sólo necesitó siete minutos para llevarse los tres puntos del Olímpico . Fue salir Vinicius y Tchouameni del terreno de juego y el conjunto blanco empezó a carburar. Hay quienes otorgan el mérito a Endrick y Carlos Espí, otros, prefieren apuntar a José Mourinho como el verdadero artífice de la remontada. Josep Pedrerol lo tiene claro: es una victoria con 'ADN Mourinho'. Así lo comenta en El Chiringuito .

"El éxito de hoy es de José Mourinho, no de Arda Güler. Minuto 59, entra Endrick por Vinícius, marca el 3-3, decisión de Mourinho. Entra Güler en el 59 y da los dos pases de gol, las dos asistencias. Éxito de Mourinho. 70, entra Bernardo Silva y el Madrid mejora, sin duda mejora. 78, entra Espí y marca el 3-2. Culpa mía la primera parte y éxito de los jugadores en la segunda, muy bien. Remontar el 1-3 a la Roma, no a cualquiera, a la Roma, en su casa , y ganar 4-3, no es una broma", señala Josep Pedrerol, poniendo en valor las decisiones técnicas de José Mourinho en la segunda parte.

¿De quién es el éxito de la remontada?

En sala de prensa, José Mourinho asumió la culpa de que el Real Madrid tirara gran parte del partido a la basura y para Edu Aguirre, ese discurso es una forma de seguir protegiendo al vestuario: "Es una protección absoluta de Mourinho al vestuario, protección absoluta. Y este partido lo gana Mourinho. Esta remontada la gana Mourinho. La primera parte del Madrid no se puede dar en un partido de Champions. Alguien me explica cómo puede ser que con 3-1 los jugadores empiecen a correr de verdad? La táctica está muy bien, pero el Madrid... La táctica está muy bien, pero con la intensidad de la segunda parte de los jugadores del Madrid, el 95% de los partidos de la temporada los ganan. Luego la táctica es importante para las semis, el Bayern, El Clásico, el Atlético de Madrid, pero la intensidad de la última media hora, cuando los jugadores veían 'aquí, estaban aquí', es lo que tienen que tener en un partido de Champions y no lo han tenido. Esta remontada la hace Mourinho y a mí me ilusiona porque yo veo que este Madrid es posible, porque yo veo el coraje de los jugadores y son buenísimos. Y lleva Mourinho cinco meses con un proyecto en un vestuario que estaba destrozado, y veo que los jugadores tienen hambre. O sea, me gusta este Madrid porque veo que los jugadores tienen hambre. Yo digo, este vestuario está muerto, no hay nada que hacer. Y de repente los jugadores sacan la rabia y sacan el coraje, pues me pone contento. Y porque Mourinho sabe las teclas que tiene que tocar".

Josep Pedrerol tiene claro que esta remontada puede ser un punto de inflexión en la temporada del Real Madrid: "La remontada hace que la gente se ilusione. Si este equipo puede remontar un 3-1 a la Roma, pueden hacer cualquier cosa".