Tomás Roncero se viene arriba con la remontada del Real Madrid: Josep Pedrerol no puede parar de reír

El alegato madridista de Tomás Roncero tras la remontada ante la Roma

"Es muy difícil explicarlo. Yo, a falta de media hora... Me veía en la más absoluta de mis miserias. Hundido, diciendo: '¿A qué me agarro yo?, ¿por qué no está pasando esto? No hemos jugado a nada, no somos el Madrid, hemos perdido el orgullo ¿Pero por qué, con la cantidad de jugadorazos que tenemos, Mou. ¿Por qué no has sacado el equipo para ir al ataque?'. Y de pronto, Mou, que yo seguramente le hubiera dado un palo esta noche aquí en El Chiringuito, empieza a sacar toda la artillería, dice: 'Haced puñetas todo ¿Qué doble pivote? Fuera. Valverde toda la banda derecha, y aunque no te guste te quedas ahí porque eres un lateral increíble. Saco al artista, al genio, al mago, un tío que hace así, que se llama Güler, y hay estrellitas cuando sale, porque es magia, porque es todo una, saca la varita y da gusto verle'. Es que cada córner sabes que puede ser gol, porque la da así con la caricia. Mou, que te quiero mucho, Güler y 10 más a partir de ahora, que juegue ese niño. Sale Bernardo Silva con su veteranía, ¿acaso no ha sufrido al Madrid en noches de Champions así ? ¡Estaba harto de sufrir! Por eso ha venido aquí, a nuestro barco, para disfrutarlo. Ver a Bellingham cómo se ha emocionado con el último gol. Rüdiger, Antonio Rüdiger, Rüdiger, ese alemán que sabe lo que es el Madrid, mi loco, bendito loco, metiendo la pierna mientras le agarraban y le hacían penalti. Ver a Mbappé. Se ha dado cuenta de que era un invitado de lujo a la remontada porque había dos niños, uno que se llama Carlos Espí y uno que se llama Endrick, que ha mantenido su sueño a pesar de ser suplente, suplente, y más veces suplente, y se han apoderado del partido, hacen una revolución, hacen una rebeldía. Ha sido la demostración de que el Madrid nunca ha de ser por muerto. Hoy todas las cancillerías de Europa se están preguntando: '¿Pero estos no estaban acabados?' Señores, tenemos un problema, que el Madrid ya está ahí, que el Madrid ya está ahí, que estos tíos no se rinden, que son muy pesados, que pueden tirar una hora de partido y le meten cuatro a la Roma ¿Y sabéis dónde le hemos metido cuatro?, ¿sabéis dónde han caído los tres goles en los últimos 7 minutos? ¡En la portería donde Manolas machacó al Barça de Messi!".