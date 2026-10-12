Vinicius empujó a un empleado de LALIGA tras su expulsión y Marcos Benito revela las disculpas al vestuario del Real Madrid: "Estaba muy caliente"

La expulsión de Vinicius Júnior durante el partido y su comportamiento posterior siguen generando debate. El Chiringuito abordó este domingo las dos caras de lo ocurrido con el brasileño del Real Madrid . Por un lado, Marcos Benito desveló que el futbolista pidió perdón a sus compañeros en el vestuario por dejar al equipo en inferioridad numérica. Por otro, el periodista explicó que el ‘7’ madridista empujó a un trabajador de LALIGA cuando se dirigía al túnel de vestuarios. Un episodio que podría haber tenido consecuencias disciplinarias si hubiese quedado reflejado en el acta arbitral.

Benito también diferenció la reacción del futbolista en el momento de la expulsión de su actitud posterior en el vestuario, donde, según explicó, tuvo tiempo para serenarse y valorar lo sucedido: “Es verdad que ya en el vestuario, más calmado, a otra temperatura corporal y viendo lo que había sucedido, es cuando sí que se disculpa a sus compañeros y les aclara que no había intencionalidad en esa situación”, comenta.

De este modo, el propio Marcos Benito detalló primero cómo se produjo la disculpa del brasileño ante el resto de la plantilla: “No de una manera organizada, sino algo natural, de manera orgánica, Vinicius pide disculpas por haber dejado al equipo con uno menos durante 20 minutos de partido. Les explica la acción, les explica que fue sin ánimo de hacer daño, sin ánimo de agarrar el pelo a Saliba y que fue fruto del braceo al intentar superarle o quitarse la marca que tenía justo delante”, cuenta.



A continuación, el tertuliano relató el incidente que protagonizó el delantero durante su salida del terreno de juego. Según su información, el empleado de LALIGA se encontraba en la zona situada detrás del VAR, antes de las escaleras que conducen al túnel de vestuarios: “Es verdad que en el momento en el que se mete en el túnel del vestuarios, se la juega. Vinicius empuja a un empleado de LALIGA. Si eso lo llega a recoger el acta arbitral, estamos hablando de que a lo mejor no son dos o tres partidos. Estaba muy caliente, estaba fuera de sí, las imágenes así lo corroboran”, relata el tertuliano de El Chiringuito.

Tras escuchar la información, Josep Pedrerol intervino para valorar el comportamiento del jugador y pedir que no se centre toda la atención sobre él de forma constante. El presentador consideró que el brasileño había cometido errores, aunque cuestionó la insistencia con la que se le señala: “Yo creo que se equivoca Vinicius en todo, pero que vea el logotipo, pequeñito de LALIGA aquí… No podemos, de verdad, no vale tirar al plato permanentemente”, anhela.

La intervención de Pedrerol provocó la reacción de Cristóbal Soria, que recurrió a un ejemplo hipotético con el futbolista del Barcelona Lamine Yamal para defender que este tipo de comportamientos deben recibir el mismo tratamiento, independientemente de quién los protagonice: “¿Nos imaginamos que Lamine Yamal hubiese empujado a alguien ayer en el partido ante el Getafe? Tolerancia cero con este tipo de cosas”, sentencia.

Recueda que puedes ver El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.