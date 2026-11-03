El vestuario del Real Madrid, impresionado con Tchouameni y Arda Güler: "Me hablan maravillas"

El Real Madrid vive un gran estado de forma con varias victorias consecutivas tanto en LALIGA como en la Champions League. Tras la victoria en El Clásico, el conjunto blanco ha pasado de casi estar desahuciado a poder estar muy cerca del liderato según lo que pase el próximo fin de semana en el partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Son muchos los jugadores que han dado un paso adelante en estas últimas semanas, pero dos de los que más galones han asumido han sido Tchouameni y Arda Güler. Tanto es así, que hasta sus propios compañeros están sorprendido con sus rendimientos. Así lo desvela en exclusiva Juanfe Sanz en El Chiringuito .

"Me hablaba alguien que tiene muy buena relación con ese vestuario y que tiene mucha influencia por lo que ha supuesto para el Real Madrid, hablaba muy bien de dos jugadores en concreto durante esta temporada y que se está hablando muy bien de ellos dentro del vestuario, uno de ellos ese Tchouameni, que por eso me ha venido a la cabeza. Me hablan de capitán, de ejemplo, de nivel físico... es de los que se más se queda en el gimnasio si se tiene que quedar, un ejemplo para todos los jóvenes, preocupado por todos, me han hablado maravillas de él", comentaba Juanfe Sanz sobre la actitud del internacional francés.

El otro futbolista que también ha sorprendido con su nivel en este inicio de temporada es el turco Arda Güler: "Otro jugador que me sorprendió mucho porque no hacía de ello, me han hablado mucho y muy bien de la madurez de Arda Güler. Lo mismo, me han dicho que ha habido una evolución de ese chaval a nivel mental y de lo que ha entrado el Real Madrid en él, que es alucinante. A todos los niveles. A nivel de ejemplo también, de trabajo, de lo que proyecta hacia afuera, me han hablado muy bien de esos dos jugadores, no digo que el resto no lo sea, pero que estos dos jugadores me han hablado muy bien de ellos a nivel vestuario y a nivel ejemplo, Arda Güler y Tchouameni".