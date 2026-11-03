El tenso debate entre María Trisac y Toni Freixa por el 'Caso Negreira': "Has dicho una barbaridad"

Como casi en cada programa, el 'Caso Negreira' ha vuelto a ser objeto de debate en El Chiringuito . Muchos aficionados del FC Barcelona han utilizado el polémico penalti pitado a Mbappé ante el Racing para hablar de un trato arbitral a favor del conjunto blanco. María Trisac y Toni Freixa han debatido sobre ello en el programa de esta pasada madrugada.

"Es evidente que hay dos equipos y no hablamos de Real Madrid - Barça, hablamos de la Superliga. Cuando el Real Madrid y el Barça se sienten más cercanos, porque iban de la mano y hablamos del momento en el que la Superliga se rompe y ya se forma lo que es LALIGA FC y ahora son Javier Tebas y Joan Laporta los que van de la mano . Es evidente que eso es lo que preocupa al Real Madrid y eso es lo que denuncia el Real Madrid. Y por cierto, ahora que vamos a hablar de Negreira, José, no saltes tan rápido, porque no hay una sentencia en firme. El que no se ha seguido el juicio eres tú. Porque a día de hoy no hay una sentencia en firme. Si tú me puedes demostrar que no hay nada, te lo compro. Pero como ni tú eres juez, ni yo tampoco y el juicio no está cerrado y no hay una sentencia en firme, te pido, por favor, que no vengas aquí a decir que no hay nada. No vaya a ser que cuando sí que haya una sentencia en firme, te lleves una sorpresa", empezaba señalando María Trisac.

"No, no, es que acabo de alucinar. O sea, ahora resulta que es la presunción de culpabilidad, ¿no, María? Como no hay sentencia, presumimos que hay culpabilidad. No, no, María, amiga mía, es al revés. Presunción de inocencia mientras no haya habido una condena. Lo que pasa que lleváis cuatro años con presunción de culpabilidad. Habéis invertido la presunción. Y os quedáis tan tranquilos. Lo has dicho muy tranquila. Es increíble la barbaridad que has dicho, es increíble", le respondía Toni Freixa, que formó parte de la directiva del FC Barcelona en algunos de los años en los que hubo pagos a Enríquez Negreira.

"Es que yo no soy tan lista como tú, yo no soy abogada, no estudié derecho, me hubiese encantado pero era un montón de libros de leyes, a mí eso me hubiese escapado. Yo, ¿sabes lo que pasa? Que hablo el idioma de la calle. Y la gente a día de hoy en la calle sigue sin entender, Toni Freixa, por qué tu equipo pagó al vicepresidente del CTA en activo cuando se va del cargo deja de pagar y por qué pagaron cantidades vergonzosas por unos informes con faltas de ortografía que ningún entrenador del FC Barcelona vio. Perdóname por no ser tan lista. Quizá tú que has estudiado más que yo, sí que me puedes dar una explicación. Te animo a que vayas al juzgado y la des, que cuando tenéis que declarar ante un juez cuando han ido tus presidentes a declarar, no han sabido contestar. Y ha dado vergüenza la declaración, los pagos y los informes. Y por culpa de eso da vergüenza LALIGA", acababa el debate la tertuliana.

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