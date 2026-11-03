María Trisac admite que no hay penalti sobre Mbappé: "Por una vez que se equivocan a favor..."

El penalti señalado a Kylian Mbappé en el Racing-Real Madrid sigue generando debate. En El Chiringuito , María Trisac ha reconocido que, a su juicio, el contacto de Matteo Prati no fue suficiente para derribar al delantero francés y que el colegiado se equivocó al señalar la pena máxima. La tertuliana, sin embargo, también ha cuestionado que una decisión favorable al conjunto blanco sirva para desmontar las críticas arbitrales que recibe habitualmente . En el mismo encuentro hubo otra acción polémica en el área del Racing, esta vez sobre Yan Diomande, que recibió un pisotón de Álvaro Mantilla . Una jugada que tampoco fue sancionada y que ha provocado opiniones enfrentadas entre los colaboradores del programa.

Alfredo Duro ha defendido que el brazo del jugador del Racing podía haber desequilibrado al atacante. Una postura que no compartieron Josep Pedrerol e Iñaki Cano , que consideraron que el contacto no era suficiente para provocar la caída . María Trisac se posicionó en esa misma línea y evitó justificar una decisión que no veía clara. “A mí no me parece penalti y no voy a venir aquí a defender lo indefendible cuando yo no lo veo claramente . Me parece que el contacto no es suficiente”, explicó . “Si me preguntas a mí, yo te tengo que decir que para mí no es penalti y es un error del árbitro” , confesó.

La acción sobre Mbappé llegó en el minuto 10, cuando el delantero del Real Madrid cayó dentro del área tras un contacto con el brazo de Prati . José Luis Munuera Montero señaló penalti y el VAR no corrigió su decisión. El francés transformó el lanzamiento y abrió el marcador en El Sardinero, en un partido que terminó con victoria madridista por 0-3 , con tantos también de Jude Bellingham y Diomande.

Trisac quiso separar el análisis de la jugada del debate general sobre los arbitrajes al Real Madrid. En ese sentido, recordó que también se han producido acciones mucho más contundentes que han generado controversia y que, en su opinión, han sido defendidas por algunos de los mismos sectores que ahora critican el penalti a Mbappé. Por eso, insistió en que un error favorable al equipo blanco no cambia por sí solo el relato sobre las decisiones arbitrales.

El pisotón a Yan Diomande también divide a los tertulianos del Chiringuito

La otra jugada en la que se centró el debate se produjo en el minuto cinco, con 0-0 en el marcador. Yan Diomande recibió un pisotón de Álvaro Mantilla dentro del área del Racing y acabó tendido sobre el césped. Ni Munuera Montero ni el VAR señalaron infracción. Pedrerol e Iñaki Cano consideraron que podía haberse señalado penalti. “Si la manita que dice Alfredo es penalti, esto es penalti”, dijo el segundo. Petón, por su parte, restó importancia al contacto y lo describió como un roce en la punta de la bota.

Marcos Benito añadió que Diomande había terminado el encuentro dolorido y con una herida en el dedo gordo del pie izquierdo, según la información que había obtenido del entorno del futbolista. Pedrerol también defendió que no es necesario que haya sangre para que una acción pueda ser sancionada y puso el foco en la protección del jugador, pero Juanfe Sanz aportó una interpretación diferente desde el punto de vista del reglamento.

El experto en arbitraje recordó que los pisotones no implican automáticamente una falta o una tarjeta y que es necesario valorar la intensidad, la zona de contacto y las circunstancias de la jugada. En este caso, consideró que el contacto era residual y que se produjo después de que Diomande hubiera golpeado el balón. También explicó que, para apreciar temeridad en este tipo de acciones, el contacto debe ser claramente de lleno en el empeine y no parcial.

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