Alfredo Duro recrea su meme más divertido y Josep Pedrerol se parte de risa: "¿Qué es Halloween?"

El histórico de los programas de El Chiringuito tiene demasiados momentos icónicos en esa mezcla de la escena deportiva del entretenimiento hispanohablante, y una de ellas pertenece a Alfredo Duro. Hace algo más de una década, el periodista dejó uno de los memes más recordados con el famoso recuerdo a Halloween, desde los disfraces de él mismo a la recreación del viral.
Alfredo Duro confiesa que ya ni se acuerde de cuándo sucedió por primera vez, y entre todo el equipo de El Chiringuito le recuerdan que fue exactamente hace 11 años. Entonces pintarrajeaban el vestuario del Getafe y entre una cosa y otra, salió a colación la referencia a la celebración del 31 de octubre, que cada vez es más popular en España entre jóvenes y familias.
Con la oportunidad de revivir el momento, Josep Pedrerol pone encima de la mesa el tema con el buen rollo habitual del programa para rescatarlo hoy día. Y Alfredo Duro confiesa lo que le acaba de pasar hace unas horas: "El otro día fui a comprar una cosa, a desayunar, estaba todo el mundo pintarrajeao, y les pregunté qué era Halloween", y así comienza una historia que para él no ha tenido fin entre tantas bromas.
Alfredo rememora que entonces Pedrerol hizo una referencia a que lo del vestuario azulón había sido en la noche de Hallowen, y ahí empezó todo. El famoso 'Jalowin' tan repetido en ese programa parecía un soliloquio que se convirtió en broma eterna, y de ahí algunas de sus frases más emblemáticas: "Me dices Haloween, como si a partir de ahora Haloween nos diera sentido a todos".
Alfredo Duro, dentro y fuera del personaje, como siempre, recalca que "Halloween es agotador", y con el recuerdo de esa camiseta del Getafe puesta, todo encaja dentro de un entorno humorístico que no tiene comparación en el medio. Por lo que se ha construido a lo largo de los años y por el buen talante que hay delante y detrás de las cámaras.
Esta es la mayor demostración, tomar lo que era el programa entonces hace más de una década y convertirlo en parte de esos obsequios que durante años le han entregado al público en el día a día. Entonces esa cara de enfado enterrada en la broma sumó decenas de 'Jalowin' con una retahíla muy reconocida: "Todo el mundo con Halloween, qué pasa en Halloween. Halloween. Como si a partir de Halloween ya pudiéramos darle justificación a todo. Yo sé por dónde va sin saber qué es Halloween", afirma.
A partir de ahí entra en una crítica seria pero repleta de humor bajo la máscara de Alfredo, que habla de cómo se sentía con respecto al vestuario del Getafe por los disfraces en la celebración: "Ya te digo cómo me siento, y me siento muy mal, me siento dolido, maltratado, y estoy especialmente decepcionado con esta gente porque pensaba que dentro de este equipo". Un meme que le ha dado la vuelta al mundo de fútbol