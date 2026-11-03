Alfredo Duro recrea su meme más divertido y Josep Pedrerol se parte de risa: "¿Qué es Halloween?"

El histórico de los programas de El Chiringuito tiene demasiados momentos icónicos en esa mezcla de la escena deportiva del entretenimiento hispanohablante, y una de ellas pertenece a Alfredo Duro. Hace algo más de una década, el periodista dejó uno de los memes más recordados con el famoso recuerdo a Halloween, desde los disfraces de él mismo a la recreación del viral .

Alfredo Duro confiesa que ya ni se acuerde de cuándo sucedió por primera vez, y entre todo el equipo de El Chiringuito le recuerdan que fue exactamente hace 11 años. Entonces pintarrajeaban el vestuario del Getafe y entre una cosa y otra, salió a colación la referencia a la celebración del 31 de octubre, que cada vez es más popular en España entre jóvenes y familias.

Con la oportunidad de revivir el momento, Josep Pedrerol pone encima de la mesa el tema con el buen rollo habitual del programa para rescatarlo hoy día. Y Alfredo Duro confiesa lo que le acaba de pasar hace unas horas: "El otro día fui a comprar una cosa, a desayunar, estaba todo el mundo pintarrajeao, y les pregunté qué era Halloween", y así comienza una historia que para él no ha tenido fin entre tantas bromas.

Alfredo rememora que entonces Pedrerol hizo una referencia a que lo del vestuario azulón había sido en la noche de Hallowen, y ahí empezó todo. El famoso 'Jalowin' tan repetido en ese programa parecía un soliloquio que se convirtió en broma eterna, y de ahí algunas de sus frases más emblemáticas: "Me dices Haloween, como si a partir de ahora Haloween nos diera sentido a todos".

Historia del Chiringuito

Alfredo Duro, dentro y fuera del personaje, como siempre, recalca que "Halloween es agotador", y con el recuerdo de esa camiseta del Getafe puesta, todo encaja dentro de un entorno humorístico que no tiene comparación en el medio. Por lo que se ha construido a lo largo de los años y por el buen talante que hay delante y detrás de las cámaras.