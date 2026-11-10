El vestuario del Madrid no entendería que Diomande fuera suplente: "Creen que Vinicius tiene un problema"

La sanción de Vinicius en LALIGA ha llegado a su fin y el brasileño podrá volver a ser de la partida en el próximo partido del Real Madrid en el Santiago Bernabéu una vez acabe el parón internacional, allá por el 21 de noviembre. Ahora surge la disyuntiva de quién debe ser el titular por la banda, si el brasileño o un Diomande que se lo ha ganado a base de buenas actuaciones. Marcos Benito desvela en El Chiringuito el sentir que hay dentro del propio vestuario del conjunto blanco.

" Mourinho ha encontrado su once, o sea, el equilibrio. Es lo que va a destacar la rueda de prensa, ha encontrado jugadores de buen pie como son Arda Güler y Bernardo que acompañan a Tchouameni y a Valverde. Meter a Vinicius no es quitar a Diomande, es quitar a Güler o a Bernardo. Te cargas el equilibrio. O sea, es es una cuestión táctica. Y además, teniendo en cuenta que Diomandé por la izquierda rinde muchísimo mejor que por la derecha. El Madrid juega ahora en el Bernabéu el día 21 contra el Celta. Vamos a ver, yo creo que Vinicius va a estar en el banquillo ese día, pero son tres partidos Bernabéu en 7 días. Yo creo que va a tener que rotar. alguno va a tener que jugar Vinicius seguro. Meter a Vinicius por la izquierda y a Diomande por la derecha , hace que saques a Güler o a Bernardo de la ecuación y te cargas el equipo ", empezaba contextualizando Marcos Benito .

El periodista desvela que en el vestuario del Real Madrid tienen claro que Diomande debe ser el titular en el extremo del ataque: "Pero es que no no digo yo, lo dicen sus compañeros. Sus compañeros, los jugadores del Real Madrid entienden que ahora mismo Vinicius tiene un problema porque jugando Diomande a este a este nivel es inamovible. Güler a este nivel es inamovible. Mbappé ni hablamos y Tchouameni y Bernardo lo mismo. Si de repente Mourinho le quiere meter con calzador, yo creo que va a sentar incluso mal porque se va a dar la sensación de que no se respeta el nivel de juego de cada jugador".

Para Josep Pedrerol no hay ni debate: "Diomande debe ser titular en los tres próximos partidos en el Santiago Bernabéu".

Por su parte, María Trisac ha querido llamar a la calma a la afición del Real Madrid y pide al madridismo que tengan "un poquito más de paciencia" con Vinicius: "Que Diomande es innegable y que a Diomande no se le puede cuestionar por todo lo que está dando al equipo. Me hace mucha gracia porque a excepción de Jorge, el discurso de toda la gente que decía que Vinicius no iba a renovar porque era un pesetero y se iba a ir a Arabia, ahora es hay que vender a Vinicius. Y os estáis agarrando a eso simplemente por querer tener la razón. Yo creo que hay cosas que son innegables. Vinicius está mal, Vinicius está muy mal y está muy mal físicamente y mentalmente, por eso es tan importante el trabajo que tiene por delante Jose Mourinho. Simplemente pido, por favor, que el público del Santiago Bernabéu tenga un poquito más de paciencia y que a la mínima que falle un pase, que a la mínima que él se equivoque, pues que no se le eche encima, porque no deja de ser una persona".

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