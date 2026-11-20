El debate sobre el arbitraje, el papel de las televisiones y los intereses de los grandes clubes acabó dejando uno de los momentos más tensos del último programa de El Chiringuito . María Tarisac y Juanfe Sanz protagonizaron un encendido intercambio de opiniones después de que Josep Pedrerol pusiera sobre la mesa algunas de las decisiones que se tomaban desde el Comité de Asesores del Comité Técnico de Árbitros (CTA), del que formó parte José Ramón Sandoval. Una conversación que fue subiendo de temperatura a medida que ambos colaboradores defendían posturas muy diferentes sobre el peso que tienen los equipos en el fútbol español.

Todo comenzó cuando María puso en cuestión uno de los discursos más habituales dentro del fútbol: que todos los equipos tienen la misma importancia. La periodista quiso llevar esa afirmación al terreno de la realidad económica y televisiva, señalando que los intereses de los clubes no siempre reciben el mismo tratamiento. Y ahí Juanfe saltó. "El discurso de que todos son importantes está muy bien, pero decirlo es una cosa y otra es el dinero y el sentimiento de cada club", vino a explicar Sanz. En ese sentido, también puso sobre la mesa una comparación muy clara: "¿Por qué tiene que ser peor el aficionado del Cádiz que el del Madrid?". Una reflexión con la que pretendía evidenciar que el peso mediático de los equipos condiciona muchas de las decisiones que se toman en el fútbol.

Taisac no tardó en recoger el guante. La periodista quiso matizar las palabras de su compañero y cuestionó que se pudiera trasladar ese argumento a todos los ámbitos, especialmente cuando se habla de las decisiones arbitrales. María insistió en que estaba hablando de una realidad que se puede comprobar en el día a día. "Esa frase tan manida de que son todos igual de importantes, si fuese verdad, aquí abriríamos el programa hablando del Fuenlabrada, del Alcorcón y no pasa eso. ¿Por qué no pasa eso? Porque hay una realidad que nos supera a todos", defendió.

La discusión fue ganando intensidad y los dos colaboradores comenzaron a interrumpirse, hasta el punto de que María tuvo que reclamar a Juanfe que le permitiera terminar sus intervenciones. "Le estás dando la vuelta a algo que yo no he dicho, Juanfe", le reprochó, antes de insistir en que su intención era poner sobre la mesa una cuestión que consideraba importante. También le afeó que hablara por encima de ella: "Siempre tienes que hablar por encima y pisar a los demás. Vamos a escucharte solamente a ti".

En el fondo de la discusión estaba también el funcionamiento de las televisiones y la selección de las jugadas arbitrales que llegan al debate público. María cuestionaba que no todos los equipos reciben la misma atención, mientras que Juanfe trataba de defender que existen situaciones que merecen un análisis específico y que no necesariamente responden a una cuestión de favoritismos. La conversación terminó poniendo el foco en el poder de los grandes clubes y en cómo se vende el fútbol español fuera de nuestras fronteras. Una realidad que el propio Josep Pedrerol resumió para cerrar el debate, con una referencia directa a los dos gigantes: "Cuando va a vender LaLiga al mundo, ¿con qué va? ¿Con el Barça y el Madrid? Seamos sinceros".

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