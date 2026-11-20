Vinicius sorprendió a todos hace unos días con algo a lo que no nos tienen acostumbrados los futbolistas: autocrítica . El jugador brasileño verbalizó que no entrenó todo lo que debería tras el pasado Mundial y eso le ha acabado pasando factura. Cristina Cubero no ha dudado en aplaudir la valentía del extremo del Real Madrid y ha lanzado un alegato a su favor en el último programa de la semana de El Chiringuito .

"Creo que tiene que recuperar a Mourinho a Vinicius. Yo estoy a favor de lo que ha hecho Vinicius . Confesar que el Mundial le afectó y que luego eso le afectó en su preparación. Se le ha criticado, no entiendo que critiquen a Vinicius por explicar una cosa que le ha pasado a él. Oye, es que al final pensamos que son máquinas", empezaba diciendo Cristina Cubero. Para Josep Pedrerol , el problema no es verbalizarlo, sino admitir que no fue todo lo profesional que tenía que haber sido: " No es criticar por decirlo, es criticar por hacerlo , Cristina. Te dedicas a una profesión que es esta. Él ha dicho que le afectó la cantidad de ofertas que tuvo". Según la tertuliana catalana muchos de estos problemas se evitarían si los futbolistas estuvieran rodeados de un buen entorno: "No tiene gente buena que le diga lo que tiene que hacer. Tener a mucha gente no significa nada. Mira Neyma r toda la gente que tenía y a Neymar no le ayudaron siendo el mejor".

Fernando Sanz ver las declaraciones de Vinicius como algo muy positivo, un punto de partida desde donde volver a recuperar su mejor versión: "Sí, ahora tienen precisamente gente alrededor, lo que más tienen es gente. Asesores, amigos, preparadores físicos, recuperadores, tienen de todo, ¿vale? Lo que pasa que si es cierto, yo coincido contigo, que el primer paso a la recuperación es reconocer que estaba mal y reconocer que no estaba haciendo el trabajo como tenía que hacerlo y ese primer paso para volver a ser el Vinicius de antes. Pero a día de hoy está Diomande por encima. Está Diomande por encima porque ha demostrado en la banda izquierda que ahora mismo es mucho mejor que Vinicius, pero Vinicius ha dado el primer paso para esa recuperación que todos queremos que tenga".

Los tertulianos de El Chiringuito tienen claro qué va a pasar con Vinicius ahora que vuelve LALIGA. Mourinho "sabrá torear" y dará minutos tanto al brasileño como a Diomande. Eso sí, el técnico portugués puede caer en una dinámica peligrosa: tocar algo que le ha estado funcionando en las últimas semanas, coincidiendo además con los partidos en los que el brasileño fue baja por sanción luego de tirarle del pelo a un futbolista del Villarreal. "Mourinho sabe que la mejor terapia para Vinicius es la competitividad real con Diomande. Y para tener competitividad real con Diomande, a Vinicius no le puedes apartar y no le puedes dejar como si fuera uno más. A Vinicius le va a dar el lugar que corresponde en cada momento. Esa es la función de Mourinho", vaticina Alfredo Duro.

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