El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo trasciende más allá de los confines de la política . El debate electoral ha llegado hasta el plató de El Chiringuito . Los tertulianos del programa han dado su veredicto sobre quién de los dos ha salido ganador, como si de un combate de boxeo se tratara. Josep Pedrerol ha cerrado el tema haciendo una propuesta a todos los candidatos a la presidencia del Gobierno y ha desvelado que el líder del Partido Popular ha sido el único en aceptar... por el momento.

"Tenéis que juzgar quién ha tenido, quién ha dominado el partido, quién ha manejado mejor los tiempos, quién ha remontado o no ha remontado, quién ha hecho el mejor planteamiento, quién se ha mostrado más seguro, quién ha tocado más el balón, quién ha llegado más a portería y quién ha marcado. al margen de con quién estemos cada uno, quiero decir, aquí no hablamos de a quién votaremos porque no le interesa a nadie qué vamos a votar nosotros, creo yo, que a nadie le interesa eso. Pero es verdad que es un debate para analizar . Así un titular: ¿Quién ha ganado? Simplemente en cuanto a puesta en escena, en cuanto a lo que ha ocurrido hoy", pedía Josep Pedrerol a sus colaboradores.

Los tertulianos de El Chiringuito eligen a su ganador del cara a cara

Los tertulianos de El Chiringuito eligen a su ganador del cara a cara

Alfredo Duro: "Yo no he ganado"

Morales: "Yo no lo he visto"

María Trisac: "Ha ganado el sentido común"

Fernando Sanz: "Goleada"

Jorge D'Alessandro: "La gestión sobre la improvisación"

Cristina Cubero: "Defensa contra ataque"

Iñaki Cano: "Se ha liado a interrumpir 50.000 veces el juego con lo cual no puedo valorarlo eternamente. Si hubiera dejado jugar..."

Josep Pedrerol: "Estoy sorprendido. Pensaba que Pedro Sánchez iba a ir al ataque, como el Barça en El Clásico y he visto a Feijóo que ha sido el Real Madrid en El Clásico. Le ha sorprendido y ha ganado. He visto un Feijóo solvente que ha ido al ataque"

La propuesta de Josep Pedrerol

"Por cierto, El Chiringuito planteó un test a los candidatos, un test, ¿vale? A todos los candidatos. A Alberto Núñez Feijóo, a Pedro Sánchez, a Ada Colau y también a Santiago Abascal. Feijóo ya lo ha hecho. Abascal dice que lo va a hacer. Colau que no se ve. Irene Montero, ¿sabemos? Irene Montero, que no. Y Pedro Sánchez, pendiente, ¿vale? Con lo cual, Feijóo ha dicho que sí a El Chiringuito con el test. Pusimos una parte que visteis el otro día hablando de la final del Mundial 2030. ¿Vale? Pedimos, por favor, que os animéis, o que se animen ustedes: Ada Colau, Irene Montero, Santiago Abascal, y Pedro Sánchez si es posible, para que la gente en ese test de muy buen rollo, pues siempre les conozca más hablando de fútbol y de cosas así como menos importantes", desvela Josep Pedrerol durante el programa.

MÁS NOTICIAS