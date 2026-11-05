Vender o no a Vinicius: el brasileño alimenta el debate tras otro mal partido con el Real Madrid

Vinicius volvió a tener ante el AEK un partido más que discreto . Aunque no cometió errores de bulto, el brasileño no aportó nada en la remontada del Real Madrid en tierras griegas. Sus números lo dicen todo, sólo tres remates, ninguno a puerta, ni un regate completado, once balones perdidos y sin apenas contribuciones defensivas. Unas estadísticas que no hacen otra cosa que alimentar, no sólo el debate de si debe perder la titularidad en favor de Yam Diomande, sino si el Real Madrid debería haberle vendido al Arsenal el pasado verano. Así lo ven en El Chiringuito .

"El tema es si el Real Madrid necesita a Vinicius para ganar la Champions League. El objetivo es recuperar a Vinicius como sea", empezaba diciendo Josep Pedrerol . " Yo creo que hay que venderlo porque ha cumplido ya su ciclo, bien, pero un jugador en tres partidos te puede salvar un año, te puede salvar la vida. El fútbol es grandioso, el fútbol es mágico. Llega a la final, te mete tres goles y la gente solo se acuerda de eso", afirma Jorge D'Alessandro. "¿No creéis que cualquier equipo de Europa querría a Vinicius? Pues si cualquiera querría a Vinicius no le quitéis del medio ya", señalaba también Josep Pedrerol.

Sin embargo, Javi Balboa no tiene claro que este actual Vinicius pudiera tener hueco en los once titulares de los grandes de Europa, descartándole para equipos como el PSG o el Arsenal. En contrapunto, Matías Palacios cree que Vinicius podría romperla si fichara por la Premier League: "Es un jugador para la Premier, donde vaya la rompe. Al Real Madrid no le va a dar más de lo que ya le dio. Desde 2024 para acá, se terminó. Yo quiero a Vinicius pero creo que al Real Madrid ya se lo dio todo. Donde vaya en la Premier League, la rompe, porque es una cuestión de cabeza".

La defensa, o no, de Mourinho a Vinicius

Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, declaró que "Vini ha hecho un partido muy aceptable", después de la victoria de su equipo en la visita al AEK de Atenas (2-3) con remontada incluida, y no culpó a la titularidad del brasileño del cambio de banda de Yan Diomande. "Vinícius no ha provocado nada. Diomande viene al Real Madrid más para ser un jugador que puede jugar por las dos bandas que para ser un jugador de una banda solo. A Diomande le da absolutamente igual, juega por derecha e izquierda. Creo que Vini ha hecho un partido muy aceptable, no extraordinario, pero el equipo no ha hecho un partido extraordinario. Ha hecho un partido serio, y Vinícius en esa línea ha cumplido muy bien", añadió. Además, el portugués reconoció que hasta ahora ha tenido que usar "80 % con la [mano] derecha y 20 % con la izquierda, más o menos", para guiar al jugador. Explicó el cambio por Brahim por las circunstancias de partido: "La gente que entra da una gran contribución, este lado izquierdo Carreras-Brahim ha tenido importancia en el partido, ese cambio por Cucurella con amarilla y Vinícius cansado. Tengo mucha suerte de tener una plantilla de esta calidad con jugadores de esta calidad".

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